Infortunio e sostituzione immediata, ansia per il big match con la Roma

Infortunio muscolare e cambio immediato, allarme e attesa in vista della sfida con la Roma. Gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni stanno certamente generando nobili attenzioni in casa Roma nel corso dell’ultimo periodo, fin qui contraddistinto dall’evidenziazione di una ripresa dello stato di forma e salute tra novembre e inizio dicembre ma, al contempo, dalla presenza di margini di miglioramento risultati palesi soprattutto nel corso di alcune delle ultime uscite.

Dopo la buona striscia di risultati utili consecutivi, infatti, la Roma si è fermata di fronte alla corazzata del Bologna di Thiago Motta, autentica sorpresa e outsiders di questo campionato, in grado di far male anche all’Inter di Inzaghi in Coppa Italia e ad oggi speditissima per un piazzamento tra le prime quattro. I giallorossi, dal proprio canto, sanno bene della delicatezza di questa parentesi stagionale, che dopo la trasferta felsinea porrà di fronte agli uomini di Mourinho plurime squadre condividenti con la Roma l’ambizione di un approdo alla massima competizione continentale.

Infortunio e sostituzione immediata Tomori, è successo in Salernitana-Milan

Il primo banco di prova che aspetta la Roma in questa delicatissima parentesi natalizia è quello del Napoli di Mazzarri, reduce dal risultato sorprendente e inatteso di martedì in Coppa Italia ma certamente rappresentante un’insidia nobilissima e tutt’altro che di facile superamento. Proprio in vista dei tanti impegni che attendono la Roma, però, va sottolineato un importante evento verificatosi in queste ore serali della vigilia.

In una giornata contraddistinta anche dalle tante parole spese da De Laurentiis su plurimi aspetti, non va trascurato quanto accaduto in Salernitana-Milan, che ha visto la compagine di Pioli perdere uno dei suoi uomini migliori. Nel secondo tempo della gara dell’Arechi, dopo l’uscita dal campo di Dia per una problematica muscolare, anche Tomori è stato costretto al cambio. Pochi istanti prima del gol del vantaggio di Candreva, il difensore ha accusato un fastidio che parrebbe interessare il flessore.

In attesa di aggiornamenti, il segnale arrivato dal campo non è stato dei più incoraggianti, con l’ex Chelsea che ha abbandonato subito il terreno di gioco, tornando negli spogliatoi. Immagini tutt’altro che rassicuranti per il Milan in vista di un calendario che nelle prossime settimane prevede anche la sfida con la Roma di Mourinho il 14 gennaio. Seguiranno aggiornamenti.