Roma-Napoli, De Laurentiis come Mourinho: Rocchi e VAR nel mirino

De Laurentiis come Mourinho, nuovo annuncio UFFICIALE prima di Roma-Napoli: “Errori che hanno segnato il calcio italiano”.

Manca sempre meno al secondo grande incrocio che attende gli uomini di Mourinho nel corso di questa settimana, introdotta dalla sconfitta di Bologna e concludentesi prima di Natale con il big match di domani sera contro il Napoli di Mazzarri. Al netto delle difficoltà incontrate dai campioni di Italia in questi mesi, Di Lorenzo e colleghi rappresentano un banco di prova tutt’altro che di semplice superamento, soprattutto alla luce della delicatezza della gara e delle possibile ingerenze che questa potrebbe avere nei 90 minuti di sabato, a dir poco importanti anche ai fini della corsa Champions.

I fattori di interesse e analisi sono numerosi e hanno fin qui riguardato non solamente situazioni di campo ma anche aspetti relativi a dichiarazioni di diversi protagonisti della sfida di domani sera, introdotta già nella mattinata odierna dalle dichiarazioni a dir poco suonanti di Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club campano ha annunciato di fatto un’importante cessione di calciomercato nella vigilia del big match, commentando poi ai microfoni di Rai Uno anche altri aspetti.

Particolare attenzione è stata rivolta da De Laurentiis alla tanto discussa questione Superlega, al centro delle recenti esternazioni da lui spese, abbraccianti anche tematiche come il rinnovo di Osimhen e alcune inesattezze nella gestione del Var. Proprio a tal proposito, le parole del Presidente potrebbero ricordare quelle spese da Mourinho qualche settimana fa alla vigilia di Sassuolo-Roma, quando lo Special One aveva commentato in modo netto ma frainteso le possibili gestioni arbitrali.

Questi gli estratti più significativi. “Sono sempre stato contrario alla Superlega ma sono a favore della democratica impostazione per la libertà d’impresa. Il fatto di non avere più il monopolio di istituzioni come la Fifa e la Uefa, potrà fare solo bene al calcio perché non hanno mai modernizzato il calcio, ma lo hanno invecchiato“.