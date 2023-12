Vincenzo Italiano alla Roma: cosa sta succedendo

Vincenzo Italiano alla Roma: il tecnico della Fiorentina avvistato in città. Ecco quello che sta succedendo e perché se ne parla così tanto

Avvistamento all’Eur. Casualità? Questa è la domanda che si fa l’Adnkronos, una delle più importanti agenzie di stampa italiane, che svela come un allenatore di Serie A sia stato avvistato mercoledì all’Eur. Due giorni prima un impegno importante della sqa squadra. Sì, perché oggi la Fiorentina gioca a Monza, ma il tecnico era a Roma mercoledì.

“Mercoledì intorno all’ora di pranzo, l’attuale tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a quanto apprende l’Adnkronos è stato avvistato in zona Eur nella Capitale. Sarà solo una casualità che si trovasse nei pressi della sede amministrativa dell’As Roma? La Fiorentina questa sera è impegnata nella trasferta con il Monza in campionato”. Questo il lancio di pochi minuti fa. E chissà, nessuno può avere nessuna certezza, forse ha incontrato qualcuno della Roma o forse no. Di certo, Italiano, è un tecnico che in qualche modo nei mesi scorsi è stato accostato ai giallorossi qualora Mourinho dovesse lasciare il club alla fine della stagione. Magari anche una domanda al tecnico, che parlerà in conferenza stampa oggi alle 12,30, verrà fatta. Non direttamente su Italiano, ma se ci sono delle novità dopo le parole di domenica scorsa contro il Bologna, appunto sul suo contratto.

Vincenzo Italiano alla Roma, ecco cos’è successo

Ovviamente la domanda sorge per un semplice motivo: la Fiorentina mercoledì si è sicuramente allenata e quindi appare impossibile che il proprio allenatore salti una seduta a due giorni da un match decisivo come quello di stasera. Magari Italiano, e anche questo non è dato saperlo, era a Roma per questioni personali visto che poi i tempi di percorrenza fino a Firenze sono tutt’altro che proibitivi. Figurarsi per un romano, che un’ora e mezza ce la mette per arrivare da una parte all’altra della città.

Insomma, Italiano in città. E non si conosce il motivo. Però la notizia c’è. Anche perché era vicino alla sede della Roma.