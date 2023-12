Bonucci alla Roma, altro sì dopo Mourinho: via libera definitivo

L’approdo di Leonardo Bonucci nella capitale è sostanzialmente certo e, un componente della rosa giallorossa, starebbe spingendo per avere il difensore a Roma

Dalle voci lontane, alla realtà di un trasferimento che, secondo ogni indizio disponibile, sarebbe sostanzialmente certo: Bonucci, con grande probabilità, diventerà un calciatore della AS Roma.

Mourinho sembra aver dato il suo assenso e, a prescindere dalle controverse reazioni dei tifosi sui social, anche lo spogliatoio giallorosso, parrebbe aver manifestato la sua approvazione. In particolare, un giocatore non può che coltivare ricordi positivi con l’ex difensore della Juventus.

Un dolce ricordo, per un futuro giallorosso

E di chi parliamo se non di Paulo Dybala? L’ex Juve, ha condiviso gran parte della carriera accanto proprio a Leonardo Bonucci che, nel corso dell’avventura bianconera del fuoriclasse argentino, è sempre stato tra i senatori di Vinovo. Attualmente le possibilità che il difensore originario di Viterbo possa sbarcare a Trigoria sono davvero alte, anche e sopratutto a causa della preoccupante emergenza che caratterizza la linea difensiva della Roma. Tra la misteriosa assenza di Chris Smalling, passando per la partenza in Coppa d’Africa di N’Dicka, fino ad arrivare alla pubalgia di Mancini e al delicato ritorno di Kumbulla, lo Special One si ritrova sostanzialmente con un solo elemento realmente a disposizione, che risponde al nome di Diego Llorente. Come se non bastasse, il momento non potrebbe essere il meno adatto, viste le ostiche sfide che caratterizzano questa fase del calendario giallorosso. Ecco, Mourinho vorrebbe evitare di ritrovarsi nuovamente in tale contesto e, dunque, non soltanto Bonucci è già con un piede nella città eterna, ma serve anche un ulteriore innesto, così da assicurare due nuovi calciatori a Mourinho al termine del mercato invernale. La lista per Babbo Natale di Mou è semplice: “Non lasciatemi senza difensori“.

Per quanto concerne il ricordo che Paulo Dybala nutre nei confronti di Bonucci, non potrebbe essere più dolce: durante il suo sofferto addio alla Juventus, Dybala si è trovato in evidente difficoltà, a causa delle forti emozioni che lo attraversavano. Bonucci, in quell’occasione, si comportò da vero leader, riportando la Joya in campo, per ricevere la standing ovation dell’Allianz Stadium. Difatti, nessuna cerimonia era stata organizzata per l’addio nel numero 21 giallorosso (allora numero 10 bianconero), anche e soprattutto a causa di un altro addio in atto, ovvero quello di Giorgio Chiellini. Insomma, colui che si è preoccupato in prima persona di regalare a Dybala un ultimo ricordo gentile di Torino, è proprio Leonardo Bonucci e, proprio per questo, non possiamo che immaginare la soddisfazione di ritrovare un leader di tale caratura a Trigoria.