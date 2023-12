Bonucci e rinnovo Mourinho: Pinto dice tutto

Bonucci ed il rinnovo di José Mourinho, prima del match con il Napoli Tiago Pinto si è espresso così riguardo le possibili mosse della Roma

I principali pensieri nella testa di Tiago Pinto riguardano il come poter migliorare la rosa a disposizione dell’allenatore, che nella prossima stagione potrebbe essere, o non essere, José Mourinho. Il futuro dello Special One resta incerto a causa del contratto in scadenza a giugno, e la società ancora non ha preso una posizione chiara sulla volontà di proseguire o meno con lui anche nella prossima stagione.

Nel frattempo la società ha cominciato a sondare diversi nomi come possibili eredi del portoghese, tra i quali c’è anche Thiago Motta, che sta stupendo tutti sia in campionato che in Coppa Italia, occupando la quarta posizione della classifica ed eliminando l’Inter dagli ottavi.

Prima della partita contro il Napoli Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn, parlando delle possibili scelte della società riguardo l’arrivo di Bonucci ed il rinnovo di Mourinho, ecco le sue parole.

Bonucci a gennaio ed il rinnovo di Mourinho: le parole di Tiago Pinto

La Roma per stessa ammissione di Pinto deve fare i conti con l’emergenza numerica nel reparto arretrato. I tanti dubbi su Smalling, ma soprattutto il fatto che Ndicka debba partire per la coppa d’Africa lasciano scoperta la retroguardia giallorossa, e costringono Pinto ad intervenire sul mercato. Uno dei principali nomi accostati alla formazione capitolina è quello di Leonardo Bonucci, sul quale si è espresso proprio l’ex manager del Benfica, ecco le sue parole:

“Sono stato sempre chiaro su questa situazione. Se c’è un reparto dove siamo insufficienza numerica è la difesa. Abbiamo dei paletti importanti però che non ci permettono di scegliere chi vogliamo. Il mercato non è ancora aperto. Abbiamo tempo e dobbiamo ragionare bene. Non commento i nomi usciti. Sono tanti, qualcuno magari lo beccano”.

Per quanto riguarda Mourinho invece il gm portoghese ha aggiunto:“La palla è dei nostri per la partita. Dobbiamo giocare e vincere. Queste cose si decidono in sede”.