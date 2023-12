Calciomercato Roma, Conte dopo Mourinho: ci sono già le cifre

Sarà Conte il dopo Mourinho? Le quote parlano chiaro, la panchina giallorossa potrebbe subire cambiamenti dal prossimo anno

Le dichiarazioni di José Mourinho prima della sfida contro il Napoli sono state chiare: “Mi piacerebbe restare nonostante le difficoltà”. Il tecnico portoghese ha dunque aperto pubblicamente al rinnovo e ora la palla passa alla società che dovrà scegliere se rimanere al fianco di Mourinho oppure optare per un altro tipo di progetto.

L’allenatore nativo di Setubal è stato ufficializzato il 4 maggio 2021 come nuovo tecnico della Roma a parte dalla stagione successiva. L’esordio infatti avvenne il 19 agosto in occasione del 2-1 di Conference League sul campo del Trabzonspor e nella prima stagione stravince il derby con la Lazio 3-0 e trionfa in Conference League il 25 maggio, battendo il Feyenoord. Si tratta della prima competizione UEFA vinta dalla Roma a circa quattordici anni dall’ultimo trofeo vinto.

Mourinho è così diventato il primo tecnico a vincere Champions League, Europa League e Conference League nonché il terzo dopo Trapattoni e Ferguson a vincere almeno un trofeo UEFA in tre diverse decadi (2000, 2010, 2020). Imprese che trasmettono alla Roma la consapevolezza di potersela giocare anche in Europa, come dimostrato anche l’anno successivo con la sconfitta solamente in finale ai rigori con il Siviglia.

Futuro Mourinho, le quote parlano chiaro

Per quanto Mourinho abbia chiesto il rinnovo, la parola decisiva spetta alla società e i cammini in Italia e in Europa faranno tanto nel bilancio. Dunque nulla da escludere e Sisal, noto bookmaker, ha diramato le quote su chi sarà l’allenatore della Roma al 01/08/2024. Complici anche le dichiarazioni, il favorito è Mourinho a 1.57, ma i nomi successivi non si allontanano troppo. In primis Antonio Conte, a quota 5, contattato dal Napoli mesi fa ma con nulla di fatto. Segue a quota 6 l’allenatore della squadra rivelazione del campionato: stiamo parlando di Thiago Motta, attualmente al Bologna ma richiestissimo ovunque.

Si va poi all’estero con i nomi di Farioli e Flick. Il primo è il tecnico nato in provincia di Lucca che è attualmente secondo in classifica con la miglior difesa in Ligue 1 con il Nizza, dietro solo al PSG di Mbappé. Flick è invece attualmente senza squadra dopo essere stato sollevato dall’incarico da commissario tecnico della Nazionale tedesca. Più difficili ma comunque facenti parte della lista ci sono Tudor, Palladino, Italiano, Juric e Gasperini. Insomma, tanti nomi in un’estate che potrebbe scatenare un valzer delle panchine, un effetto domino che in caso di mancato rinnovo potrebbe riguardare da vicino anche la Roma.