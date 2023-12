Dal Napoli alla Roma: via libera a gennaio

Napoli e Roma potrebbero pescare dall’Inghilterra già a gennaio il nuovo esterno che piace anche a Guardiola

Il mercato di gennaio della Roma è pronto a spiccare il volo. Pinto e il resto dello staff avrebbe individuato in Inghilterra il prossimo esterno sinistro da regalare a Mourinho, dato il grande numero di infortuni in quella zona di campo. Oltre ai giallorossi però c’è da battere la concorrenza di Napoli e non solo.

Spesso e malvolentieri Mourinho ha avuto grosse difficoltà nel trovare in rosa un giocatore che con costanza potesse ricoprire il ruolo di esterno sinistro nel 3-5-2. Spinazzola l’abbiamo apprezzato all’Europeo nel massimo della sua forma, ma i continui problemi fisici hanno rallentato la sua ascesa. Zalewski tra qualche infortunio e squalifiche non sempre ha potuto dare il suo supporto alla causa.

Ecco che quindi lo staff giallorosso dovrà intervenire sul mercato per fornire al proprio tecnico un’altra figura valida. D’altronde la Roma si trova a dover affrontare la fase clou della stagione con tanti impegni: a partire dal campionato, dove il quarto posto è fondamentale, fino all’Europa League dove per l’ennesima volta si presenterà il Feyenoord, senza dimenticare la Coppa Italia dove una vittoria con la Cremonese garantirebbe uno spettacolare derby con la Lazio ai quarti.

Roma, attenta: la concorrenza è foltissima

Il nome più caldo per il ruolo di esterno sinistro individuato da Pinto sembra essere quello di Ian Maatsen del Chelsea. Il classe 2002, nato in Olanda a Vlaardingen, è arrivato nel 2018 a Londra dopo una trafila nei settori giovanili di Feyenoord, Sparta Rotterdam e PSV. Da lì in poi vari prestiti tra Charlton, Coventry e Burnley per poi tornare al Chelsea. Sembrava poter trovare spazio con gli infortuni di Chilwell e Cucurella. Maatsen è ormai in rottura con i Blues dato che l’olandese ha rifiutato il rinnovo di contratto fino al 2025. Il Chelsea ne ha preso atto e in maniera consensuale ha deciso per venderlo a gennaio.

La squadra di Pochettino ha però specificato che la cessione avverrà solo e solamente a titolo definitivo, dato che è già stata rifiutata un’offerta di prestito. Oltre a Roma e Napoli, sul giocatore ci sono forti anche due squadre di Premier League come West Ham e il Manchester City, club campione d’Europa in casa guidato da Pep Guardiola. Sarà un mese infuocato con varie squadre che dovranno fare l’asta per assicurarsi le prestazioni dell’esterno sinistro che negli anni ha dimostrato oltre ad una grande crescita, anche un’ottima integrità fisica, cosa sempre ben gradita a Roma: nei tre prestiti da Professionista, Maatsen ha raccolto 119 presenze.