Formazioni ufficiali Roma-Napoli, Mourinho l’ha fatto ancora: sorpresa in mediana

Roma-Napoli, le formazioni ufficiali della sfida dell’Olimpico. Le scelte di Mourinho e Spalletti in vista del confronto di campionato.

Roma-Napoli non è mai un confronto come gli altri. Storia di rivalità, certo, ma che quest’anno si aggancia anche ad un altro discorso. Sia i giallorossi che gli Azzurri, infatti, sono a caccia di punti preziosissimi con i quali rilanciare la corsa Champions League. Dopo lo squillo del Bologna che ha battuto tra le mura amiche l’Atalanta, la compagine di Mourinho e gli uomini di Mazzarri non vogliono più permettersi passi falsi.

Ai giallorossi servirà un approccio alla gara importante per evitare di correre rischi in avvio e incanalare la gara nei binari a loro congeniali. Vista l’assenza di Dybala, in attacco accanto a Lukaku agirà Belotti che ha vinto il ballottaggio con Azmoun e partirà dal primo minuto. In cabina di regia spazio a Paredes, con Cristante e Zalewski che fungeranno invece da mezzali: si accomoderà inizialmente in panchina, dunque, Lorenzo Pellegrini. Le corsie esterne saranno invece occupate da Kristensen e Zalewski. Confermato il solito trio difensivo: davanti a Rui Patricio ci saranno infatti Mancini, Llorente e Ndicka.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Belotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.