Ha firmato: rinnovo UFFICIALE prima di Roma-Napoli

L’annuncio con tanto di ufficialità arriva a poche ore dall’inizio della sfida dell’Olimpico tra Roma e Napoli

Manca sempre meno all’attesissima partita tra Roma e Napoli. Una sfida sentitia che vale già tanto, sia a livello morale che di classifica. I partenopei hanno messo a referto fino a questo momento 27 punti contro i 25 dei giallorossi che in caso di vittoria supererebbero proprio i campioni d’Italia in carica.

L’ultimo successo della Roma all’Olimpico contro i Napoli è datato 2 novembre 2019 quando con le reti di Zaniolo e Veretout su rigore. Sulle panchine c’erano Fonseca e Ancelotti, sembra passata un’eternità ma in realtà è successo meno di cinque anni fa. Per il resto è sempre stata una gioia per il Napoli venire all’Olimpico dato l’alto tasso di vittorie.

Quella è stata l’unica vittoria delle ultime sette tra le due squadre in terra capitolina: un solo pareggio e sei successi napoletani. Proprio a poche ore dall’inizio della grande sfida, uno dei protagonisti assoluti di questo match nelle ultime stagioni ha rinnovato ufficialmente il contratto e si prepara a questo Roma Napoli con una marcia in più, galvanizzato dall’aver messo nero su bianco le promesse a lungo fatte dal presidente.

Roma Napoli, arriva la firma prima del big match

Stiamo parlando di Victor Osimhen che si è legato al Napoli fino al 2026. Molto probabilmente si tratta di un prolungamento di contratto per alzare il prezzo di vendita dato che molte squadre sono interessante al numero nove del Napoli e considerando la presenza di una clausola di 130 milioni di euro per chi vuole acquistare il classse 1998. Proprio il nigeriano è stato protagonista degli ultimi due scontri diretti: all’andata della scorsa stagione Osimhen segnò l’1-0 decisivo all’Olimpico al minuto ottanta mentre al ritorno il momentaneo 1-0 della gara terminata poi 2-1.

Sarà verosimilmente Mancini a mettersi ad uomo su Osimhen cercando di arginare l’asso nigeriano con grinta e cattiveria agonistica, come fece Gatti qualche settimana fa proprio contro l’attaccante di Mazzarri. In ogni cosa la Roma dovrà raddoppiare il centravanti, ultimamente tornato in forma dopo l’infortunio. Infatti Osimhen in entrambe le ultime due partite che giocato da titolare ovvero contro il Braga in Champions League e con il Cagliari in Serie A, dove ha fornito anche un assist strepitoso per Kvaratskhelia. Inoltre Mancini arriva da una settimana senza essersi allenato, ma per Mourinho non ci sono dubbi: l’ex Atalanta sarà della partita.