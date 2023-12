Italiano alla Roma: annuncio UFFICIALE dell’agente

Numerose e rumorose le voci che vedrebbero Vincenzo Italiano vicino alla Roma, ma il suo agente ha recentemente smentito.

Smentite, chiacchiere, voci e conferme… Le ultime ore di Vincenzo Italiano sono state piuttosto piene e, ora, il suo stesso agente, ha commentato le indiscrezioni pubblicate da Adnkronos, secondo cui l’attuale tecnico della Fiorentina, sarebbe molto vicino a chiudere un accordo con la Roma.

Il tutto è partito da un avvistamento di Italiano all’Eur, quartiere periferico della capitale, in cui curiosamente, è anche ubicata la sede della società capitolina.

La convinta smentita dell’agente

In questo momento, siamo certi che Vincenzo Italiano starà festeggiando la vittoria sofferta con il Monza, ma è difficile immaginare il tecnico della Viola completamente scevro dal pensiero delle rumorose chiacchiere sul suo conto. La sua presunta gita a Roma, ha agitato le acque del Tevere e ora, in città, non si fa altro che parlare del possibile approdo di Italiano a Trigoria. Difatti, nonostante Mourinho abbia più volte ribadito di voler rimanere nella città eterna, restituendo ai giornalisti la sensazione di un contesto solido e immutabile, l’impressione, come sempre nel mondo del calcio, è di un assetto in continua evoluzione, che dipenderà inevitabilmente dai risultati raggiunti dallo Special One nel corso di questa stagione. In molti, nelle ultime ore, si sono espressi sul possibile cambio di allenatore e, come da copione, si sono generati due schieramenti piuttosto chiari: chi crede che l’esperienza e il carisma di José Mourinho non siano neanche lontanamente eguagliati dalla figura di Italiano e chi, al contrario, pensa che il tecnico della Fiorentina intercetti più precisamente le esigenze del calcio contemporaneo, grazie ad un sistema di gioco innegabilmente più raffinato.

Le fazioni sono pronte, ma, a spegnere l’eventuale entusiasmo dei romanisti, ecco Fali Ramadan, agente di Vincenzo Italiano, che, ai microfoni di Tag24, avrebbe negato categoricamente i contatti tra Italiano e la Roma: “Non è vero e non voglio commentare perché non mi sembra ci sia nulla da commentare. Cosa dovrei dire? Io non sono il baby-sitter di Italiano e non vivo sempre con lui, ma non mi sembra sia una notizia che un allenatore sia stato avvistato all’Eur, a Roma”. Ramadani ribadisce: “Sta bene a Firenze. Con la Roma non c’è nulla, zero!”. Il tecnico della Viola, a prescindere dai contatti o meno con Trigoria, è certamente in cima alla lista di Babbo Natale di molti presidenti di club europei, che si sono avvicinati a Italiano, grazie alla qualità del gioco della Fiorentina. La partita tra Fiorentina e Roma, difatti, ha messo in evidenza, se ce ne fosse bisogno, l’impressionante gap che intercorre tra il sistema di gioco di Mou e quello di Italiano. E’ vero… la partita è finta in pareggio, con due espulsi in casa Roma, ma, dal punto di vista squisitamente estetico, la Fiorentina è certamente più aggraziata dei giallorossi.