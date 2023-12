Mourinho è da solo: tripla assenza last minute per la Roma

Colpiti da un attacco influenzale, non saranno in panchina in occasione della sfida di questa sera tra Roma e Napoli. Gli aggiornamenti sulle loro condizioni.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Napoli, posticipo di nevralgica importanza della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Alla luce della vittoria del Bologna contro l’Atalanta, quella dell’Olimpico ha tutta l’aria di configurarsi come un vero e proprio spareggio per il quarto posto.

A tenere banco alla vigilia, però, sono state le condizioni di salute di buona parte dello staff tecnico di José Mourinho. Come evidenziato da “Il Corriere dello Sport”, infatti, a causa di un attacco influenzale, il vice allenatore Foti, il team manager Valerio Cardini e il preparatore Rapetti non saranno in panchina. Influenza che però sembra non aver colpito José Mourinho che, salvo imprevisti dell’ultim’ora, siederà regolarmente in panchina per guidare i suoi ragazzi in un turning point decisivo della stagione. Prima della sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium e dopo lo scivolone di Bologna, infatti, Lukaku e compagni vogliono lanciare un messaggio importante alla concorrenza.