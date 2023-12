Probabili formazioni Roma-Napoli, dubbi e certezze di Mazzarri e Mourinho per il big match prima di Natale.

Manca sempre meno al fischio di inizio di una delle gare più importanti e sentite in due piazze importanti e ambiziose come quelle di Roma e Napoli, attese nella giornata odierna da un big match dal sapore di Champions e di importante discriminante sia per Mourinho che per Mazzarri. Dopo i tanti fattori di discussione della vigilia, rappresentati soprattutto dalle parole spese da De Laurentiis sul mercato, la Superlega e i Friedkin, la palla passa adesso al campo e al calcio giocato, che resta la cosa più importante.

Come ogni sfida tra Roma e Napoli che si rispetti, ci sono anche questa volta tutti gli ingredienti per poter parlare di un big match, tra due squadre in difficoltà per gli ultimi risultati ma accomunate dal grande obiettivo di arrivare tra le prime quattro, nonché dalla consapevolezza di poter ambire, al netto di limiti e asperità, a importanti traguardi. Gli azzurri arrivano dalla vittoria di misura con il Cagliari ma anche dal poker inatteso subito contro il Frosinone in Coppa Italia, a due giorni di distanza dalla fragorosa caduta di Cristante e compagni in quel di Bologna.

Probabili formazioni Roma-Napoli, la scelta di Mourinho in attacco

I due punti di vantaggio del Napoli sulla Roma, unitamente alle su citate volontà di approdare in Champions, arricchiscono non poco l’attesa e le aspettative per quello che un tempo era definito il derby del sole. Al netto di fattori extracalcistici, la partita è stata introdotta da una rispettosa diplomazia da parte di Mourinho, che ha esaltato il valore dei campioni di Italia in carica, che restano tutt’altro che avversari snobbabili, nonostante le recenti difficoltà.

Andando agli aspetti squisitamente di campo, abbiamo già nella giornata di ieri segnalato le assenze ufficiali di Elmas e Lindstrom per la trasferta capitolina, unitamente a quella già nota di Olivera. La Roma, dal proprio canto, dovrà fare i conti con il forfait di Dybala e con le condizioni ancora non ottimali di Cristante e Mancini che, pur non essendo al 100%, scenderanno in campo dal primo minuto, con ogni probabilità.

Queste, quindi, le possibili scelte di Mourinho, con una certa curiosità circa la scelta sul collega di reparto di un Lukaku che, dopo l’assenza a Bologna, tornerà nuovamente al centro dell’attacco.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia