Roma-Juventus, Allegri nei guai: doppia assenza UFFICIALE

La Juve di Max Allegri ha perso alcuni preziosi componenti della rosa nella sfida con il Frosinone e, adesso, l’ex allenatore del Milan teme per l’appuntamento con la Roma

L’anticipo vinto con il Frosinone di mister Di Francesco, oltre ai tre punti, ha portato anche qualche grattacapo a Max Allegri, che si approccia alla sfida con la Roma di Mourinho, con tre titolari in meno.

Una diffida e due infortuni, non hanno inficiato particolarmente la sfida con il Frosinone, ma potrebbero farlo in vista del big match con i giallorossi.

Come si fermano ora Dybala e Lukaku?

Si tratta di Andrea Cambiaso, Alex Sandro e Manuel Locatelli. Il primo, ammonito nel corso del primo tempo, precisamente al 21esimo, è entrato ufficialmente in diffida e, per forza di cose, non sarà a disposizione di Max Allegri nell’appuntamento di Torino con la Roma. Il secondo, ha lasciato il campo poco dopo l’ammonizione di Cambiaso, per via di un infortunio non ancora definito. Il terzo, pedina oramai fissa del centrocampo bianconero, ha conosciuto la medesima sorte del proprio compagno di squadra, ma ha dovuto attendere il 54esimo per scoprirlo. Nel giro di poco più di trenta minuti del tabellone, dunque, Allegri si è visto volatilizzare svariate opzioni della proprio scuderia. Locatelli, tuttavia, sembrerebbe il meno grave e, di conseguenza, potrebbe ancora rientrare negli undici titolari.

Ciò, inevitabilmente, potrebbe influire pesantemente sul confronto con i giallorossi. Sia Cambiaso, Alex Sandro, che Locatelli, forniscono un apporto tecnico-tattico non indifferente, che vede concretizzare la propria efficacia in particolare nella fase di copertura. Difatti, la possibilità che Paulo Dybala possa rientrare proprio in concomitanza della sfida con la vecchia signora, trasforma di colpo questi infortuni, in un potenziale incubo a tinte bianconere. Arginare la coppia Lukaku-Dybala, senza alcuni dei propri calciatori più determinanti, potrebbe costringere Allegri a evidenti forzature, tanto nel modulo, quanto nelle scelte individuali.