Roma-Napoli, tegola per Mourinho: non va nemmeno in panchina

Roma-Napoli, altra tegola per Mourinho poco prima dell’inizio del match: il calciatore non andrà neanche in panchina

La partita di oggi può dire molto sul futuro a breve termine della Roma. I giallorossi sono chiamati a cercare la vittoria nella delicata sfida sfida contro la formazione partenopea dopo la disfatta di Bologna che è costata il tracollo in classifica. La squadra di Mourinho occupa momentaneamente l’ottava posizione, ma la cosa che preoccupa i tifosi è il calendario ricco di big match.

Dopo il Napoli la Roma dovrà infatti affrontare Juventus, Atalanta e Milan, intervallate dalla partita di Coppa Italia contro la Cremonese, che dopo gli ultimi precedenti resta una sfida da non prendere sottogamba. A preoccupare l’allenatore però non è solo il calendario difficile, ma anche la condizione di alcuni degli elementi migliori della rosa, tra cui come sempre Paulo Dybala.

L’argentino però non è l’unico assente, poco prima della partita uno dei calciatori è stato costretto ancora una volta a dare forfait, ed i motivi non sono solo a causa di problemi muscolari.

Roma-Napoli, altro forfait per Mourinho: non va neanche in panchina

Come la Roma anche il Napoli di Walter Mazzarri sta avendo non poche difficoltà, sia in campionato che in coppa. Gli azzurri hanno perso il quarto posto a discapito del Bologna, dopo esser riusciti appena lo scorso anno a vincere il campionato.

La sconfitta contro il Frosinone in Coppa Italia ha nettamente ridimensionato le aspettative intorno al Napoli, ma soprattutto ha dato una botta non indifferente al morale sia della squadra e dell’ambiente. I giallorossi dovranno fare di tutto per cercare di invertire il trend negativo delle ultime partite, e questa potrebbe essere l’occasione giusta.

A mettere nei guai Mourinho sono come sempre le assenze, in primis quella di Paulo Dybala, ma ancora una volta la grande incognita resta Renato Sanches. Il portoghese non sarà neanche in panchina dopo aver giocato solo 18 minuti a Bologna a causa di un virus influenzale che ha colpito anche parte dello staff di Mourinho.