Accordo con la Roma: dietrofront improvviso, nuovo ribaltone

Dall’Inghilterra trapelano aggiornamenti importanti sul suo futuro. Colpo di scena Roma: i giallorossi non hanno ancora affondato il colpo. Le ultime.

Sin dalle battute iniziali della sfida dell’Olimpico contro il Napoli, è emersa in maniera netta la compattezza difensiva dello scacchiere di José Mourinho. Sempre sul pezzo, la Roma ha lasciato molto poco agli avversari, serrando i reparti e ripartendo molto bene sfruttando le caratteristiche dei suoi migliori interpreti.

Ad ogni modo i discorsi riguardanti il reparto difensivo continuano senza soluzione di continuità. E non potrebbe essere altrimenti, visto che con l’assenza di Smalling e la partenza ormai prossima di Ndicka in Coppa d’Africa urgono rinforzi importanti per la linea arretrata. Alla luce di una serie di valutazioni, però, la Roma non potrà avallare esosi investimenti. Si cercherà di piuttosto di capitalizzare occasioni importanti, magari in prestito o comunque con formule non molto impattanti.

Calciomercato, Roma-Chalobah: “Nessun accordo”

Sotto questo punto di vista, non sono pochi i profili monitorati dal General manager Tiago Pinto. Non è escluso che le manovre giallorosse possano intrecciarsi in maniera proficua con le manovre in uscita di alcuni club di Premier League.

Del resto, sorprende fino ad un certo punto che alla Roma siano stati accostati due calciatori che stanno faticando e non poco a trovare spazio nei rispettivi club. Stiamo parlando di Sarr e Chalobah. Su quest’ultimo ci sono aggiornamenti su cui prestare attenzione. Intervenuto nel corso del Daily Briefing per CaughtOffside, Fabrizio Romano ha smentito lo stato avanzato della trattativa tra i giallorossi e il Chelsea per l’acquisto di Chalobah. Ecco quanto riferito: “A dire il vero non sono a conoscenza di alcun accordo tra la Roma e Chalobah. Vediamo se il club di Serie A farà o meno un’offerta per lui, ma ad oggi non sono a conoscenza di trattative o contatti”.