Addio Belotti, il ribaltone è servito: svelate le cifre

Addio Belotti, il ribaltone è servito: dopo la prestazione convincente di ieri la Roma avrebbe preso “una decisione”. Cifre svelate

Quando gioca in campo dà tutto. C’è poco da fare. Ecco perché ogni volta che Mou decide di mandarlo in campo – e in questa stagione, dopo un avvio importante, ci ha messo di nuovo diverso tempo – tutti si ricredono su quello che deve essere il futuro di Andrea Belotti, un attaccante che non si risparmia mai.

Visto quello che oggettivamente è stato il poco utilizzo in questa prima parte, si è parlato anche con una certa insistenza di quello che sarebbe potuto essere un addio del calciatore già nella prossima finestra di mercato. Un addio che però, secondo gli esperti Sisal che appena si avvicina il mercato ricominciano a piazzare in palinsesto delle quote succulente, appare più lontano di quello che si pensasse.

Addio Belotti, i bookmaker non ci credono

Sì, secondo i book un addio di Belotti è improbabile, visto che si gioca a 9 volte la posta. Un Gallo che potrebbe tornare davvero utile nel corso della stagione soprattutto in quei match dove la Roma potrebbe giocare, così come successo ieri sera contro il Napoli, con un doppio centravanti di peso. Ha fatto bene la squadra di Mou nel primo tempo, e Belotti con quella giocata che ha lasciato fermo Rrahami ha creato la più ghiotta delle occasioni che è capitata sui piedi di Bove, che ha sparato addosso a Meret.

In poche parole, senza dilungarci ancora più di tanto, sembra assai probabile una permanenza della punta più che un addio nella prossima finestra di mercato. E voi che ne pensate?