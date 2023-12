Big KO, lesione UFFICIALE: salta la Roma

Arrivato il comunicato ufficiale sulle sue condizioni fisiche. L’esito chiama indirettamente in causa anche la Roma. Ecco perché.

Pesante, pesantissima. La vittoria conquistata dalla Roma al cospetto del Napoli va oltre i tre punti conquistati dalla compagine di Mourinho. Quella fornita da Lukaku e compagni, infatti, è stata una vera e propria prova di forza al cospetto di un’avversaria nella corsa ad un posto in Champions League.

Dopo la sconfitta contro il Bologna, era importante lanciare immediatamente un messaggio alla concorrenza. Detto, fatto. La soddisfazione espressa da José Mourinho nel post partita è la stessa di un popolo che adesso può guardare con maggiore ottimismo alle prossime uscite di campionato, a cominciare da quella in programma all’Allianz Stadium sabato sera. Tuttavia, il tour de force cui sarà impegnato la Roma vivrà un passaggio cruciale anche a gennaio. Impegni in rapida successione che potrebbero delineare con maggiore chiarezza i contorni della classifica. Sotto questo punto di vista, il confronto contro il Milan rappresenterà un altro turning point.

Milan, lesione UFFICIALE per Tomori: a serio rischio per la Roma

In tale prospettiva, potrebbe non essere vacuo porre l’accento sull’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Tomori. Uscito nel secondo tempo della sfida contro la Salernitana, il difensore inglese era tornato in panchina scuotendo visibilmente la testa. Di seguito il comunicato del Milan:

“Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Tomori hanno evidenziato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro“. Stando così le cose, il suo utilizzo per il match di San Siro contro la Roma del 14 gennaio appare improbabile. Si prospetta almeno un mese di stop per il difensore. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi sull’argomento.