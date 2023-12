Calciomercato Roma, inserimento Atletico e Pinto ko

Calciomercato Roma, anche l’Atletico Madrid fa sul serio e ha messo gli occhi sul giocatore. In questo modo per Pinto è durissima

Un ultimo appuntamento, difficile, sul campo della Juventus seconda in classifica, e poi mercato. Alla Roma come sappiamo serve un difensore centrale subito, pronto all’uso, e magari oltre Bonucci – che sembra ormai un’operazione in dirittura d’arrivo – il gm Pinto potrebbe cercare di fare un altro regalo a José Mourinho, visto che a gennaio oltre a Smalling (che ancora non si è mai allenato con la squadra e che quindi, vuoi o non vuoi, ha bisogno di tempo per tornare in forma) mancherà anche Ndicka, che ieri contro il Napoli ha fatto bene e che andrà in Coppa d’Africa.

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile ritorno di fiamma della Roma per un giocatore che in passato è stato accostato ai giallorossi. Il profilo di Hincapie, giocatore del Bayer Leverkusen che sta giocando poco in Germania, sicuramente piace dentro Trigoria. Ma è un profilo che sicuramente è difficile da prendere, soprattutto per un paio di motivi. E andiamo a vedere quali.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid su Hincapie

Il primo è che sicuramente la squadra di Xabi Alonso – che lo ha fatto giocare quasi sempre in Coppa e quasi mai in campionato – è restia a cederlo in prestito. E di soldi da investire la Roma non è che ne abbia parecchi, quindi il colpo Pinto lo potrebbe piazzare solamente con questa formula. E poi? E poi Hincapie non interessa solamente alla Roma.

Sì, perché secondo le informazioni che sono state riportate da Todofichajes.net, anche l’Atletico Madrid di Simeone ci avrebbe messo gli occhi addosso e sarebbe pronto a capire se ci sono i margini di poterlo prendere nella sessione invernale di mercato. E siccome i Colchoneros di problemi economici non ne hanno, è evidente, allora in caso di apertura dalla Germania potrebbe cercare di trattare il giocatore anche a titolo definitivo. Quindi per la Roma ci sarebbero poche speranze. Ma vedremo.