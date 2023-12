Calciomercato Roma, trattativa no-stop per Bonucci

Bonucci alla Roma, trattativa no-stop: gli ultimi aggiornamenti sul possibile rinforzo in difesa per accontentare Mourinho.

Dopo la bella vittoria contro il Napoli, la squadra giallorossa resta alle prese con un ciclo di impegni a dir poco delicato e importante, dal quale potrebbero giungere importanti indicazioni sullo stato di forma e sulle ambizioni di Lukaku e colleghi. A sei giorni di distanza dallo scacco di Bologna, la Roma è infatti riuscita a dare un chiaro segnale di ripresa e di anelito al riscatto, finalizzato ad apparecchiare nel migliore dei modi questa chiosa del girone di andata.

Come noto, ad attendere i giallorossi ci sono Juventus e Atalanta, prima che l’insidia del Milan si frapponga nuovamente sul cammino dopo la sconfitta del primo settembre. L’obiettivo quarto posto resta alla portata, soprattutto alla luce della brevità di una classifica satura di competitors per le prime quattro posizioni. Raggiungere l’obiettivo avrebbe un significato tutt’altro che trascurabile per il club dei Friedkin, consci del valore aggiunto che potrebbe essere apportato da mirati e ponderati interventi di Tiago Pinto e colleghi nel corso del calciomercato invernale.

Bonucci alla Roma, nuovi contatti in giornata per il rinforzo in difesa

A partire dalla prossima settimana, infatti, il calciomercato di gennaio entrerà finalmente ed ufficialmente nel vivo, dando adito alla società di provare a intervenire per assecondare gli aneliti di Mourinho, restando fedeli alle capacità e alle possibilità economiche di un club che ha sempre cercato di migliorarsi, seppur nella piena osservazione degli ormai noti paletti del Financial Fair Play.

La priorità resta quella del difensore, circa la quale da almeno un mese a questa parte sono stati avanzati diversi nomi, rispondenti ad una rosa di qualità e caratteristiche diverse. L’obiettivo è quello di assumere un elemento funzionale, anche se lo stesso Mourinho ha lasciato intendere come sia difficile riuscire a prelevare un elemento con tutte le qualità e le caratteristiche ricercate, tenendo conto della situazione finanziaria di cui detto.

Un buon compromesso, tra i vari, potrebbe forse poter essere Leonardo Bonucci, per il quale a Roma si sta cercando di trovare un margine di inserimento che consenta di riportare in Italia il difensore dell’Union Berlino. L’ex Juventus gradirebbe non poco una nuova parentesi in Serie A e, al di là di alcune indecisioni della piazza di fronte a quest’operazione, in quel di Trigoria l’idea non è mai tramontata. Come riferisce il giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, il lavoro per portare il 19 nella Capitale è continuato anche nella giornata odierna.

Anche alla vigilia di Natale, infatti, ci sarebbero stati dei contatti tra le parti. Seguiranno aggiornamenti.