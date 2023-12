Cori razzisti: stangata UFFICIALE in Serie A

Cori razzisti, la stanga in Serie A è ufficiale. Sono otto i giocatori squalificati per il prossimo turno. Ecco le decisioni del giudice sportivo

Giornata di straordinari per il giudice sportivo della Serie A che oggi, in vista del prossimo turno di campionato in programma nel prossimo weekend, ha emesso i provi verdetti. Sono otto i calciatori della massima serie che non potranno giocare l’ultima partita dell’anno, per loro non si tratta comunque di vacanze anticipate visto che quest’anno di vacanze praticamente non ce ne stanno.

Sono due i provvedimenti più importanti che vengono fuori dopo aver letto il comunicato ufficiale: il primo è relativo a Banda, giocatore del Lecce, espulso nella gara contro l’Inter per degli insulti nei confronti del direttore di gara che si è preso due giornate di squalifica. Poi c’è un’altra questione, relativa dei cori razzisti quindi ancora più brutta, che mette in difficoltà il Verona.

Cori razzisti, stangata sul Verona

“Considerato che, al 7° del secondo tempo, sono stati intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Soc. Cagliari; considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale, posizionati in varie parti dell’impianto, riportavano, nella loro relazione, che tali cori venivano intonati da circa 1.000 dei 1.900 sostenitori della Soc, Hellas Verona occupanti il settore denominato “Curva Sud Inferiore”; considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi: delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare due gare con il settore denominato “Curva Sud Inferiore” privo di spettatori, e di revocare la sospensione della pena comminata con C.U. n. 246 del 13 giugno 2023 così come previsto dall’art. 28 comma 7 CGS”.

Questo si legge nel documento ufficiale del giudice sportivo, che di fatto squalifica per due turni la Curva del Verona per dei cori razzisti che sono stati intonati nei confronti del calciatore del Cagliari Makoumbou.