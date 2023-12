Incubo Roma, ostacolo Chelsea: nuovo fulmine a ciel sereno

Calciomercato Roma, l’irruzione dei Blues crea non pochi grattacapi ai giallorossi e alla Juventus. Sorpresa Blues: ecco cosa sta succedendo.

Tra i tanti temi che questo prima metà di stagione sta offrendo, impossibile non prendere in considerazione il rebus esterni in casa Roma. Sebbene l’area mercato giallorossa sia orientata all’acquisto di (almeno) un centrale difensivo nel mercato di riparazioni, sono da mettere in preventivo operazioni a più ampio raggio in ottica estiva.

Del resto le situazioni riguardanti Celik e Spinazzola lasciano presagire un addio a fine stagione. L’ex Lille continua a calamitare interessi concreti dalla Turchia; per l’ex laterale della Juventus, invece, le trattative per il rinnovo di contratto sono ormai naufragate. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, i prossimi mesi spianeranno la strada ad un vero e proprio restyling delle corsie laterali. I colpi di scena, dunque, sono dietro l’angolo. A tal proposito, sorprende fino ad un certo punto che nella lista degli obiettivi del General manager Tiago Pinto figurino diversi profili per le corsie laterali.

Calciomercato Roma, anche il Chelsea su Barco: lo scenario

Sia pur da una posizione più defilata, anche la Roma, ad esempio, ha effettuato dei sondaggi esplorativi per Valentin Barco. Il talentuoso laterale mancino in forza al Boca Juniors si è messo in luce a suon di prestazioni importanti che ne hanno fatto lievitare esponenzialmente le quotazioni, attirando le mire di diversi club.

Oltre alla Juventus, infatti, soprattutto i club della Premier League sembrano essere interessati all’acquisto del classe ‘2004, legato agli Xeneizes da un contratto in scadenza il 31 dicembre 2024. Nonostante la volontà del club argentino di provare a trovare l’accordo per il rinnovo, una cessione in tempi relativamente brevi sembra essere l’opzione più praticabile. Sondato – tra le altre – dal Brighton e dal Manchester City – Barco farebbe gola anche al Chelsea. Secondo quanto evidenziato da Ekrem Konur, infatti, anche i Blues starebbero valutando le condizioni per sferrare un assalto convinto per l’acquisto del calciatore, che ha una clausola rescissoria dal valore di 10 milioni di dollari. Un approdo in Serie A di Barco sembra essere ormai un vero e proprio miraggio.