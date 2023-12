Juventus, emergenza contro la Roma: altro titolare ko

Max Allegri inizia a tremare in vista di Juventus-Roma. Dopo Locatelli, Alex Sandro e Cambiaso, spunta un nuovo possibile assente

Max Allegri può dirsi piuttosto soddisfatto della sfida con il Frosinone e, più in generale, della stagione in corso, ma l’incombente sfida con la Roma inizia a preoccupare, soprattutto considerando le varie assenze previste contro i giallorossi.

Dopo Cambiaso, Locatelli e Alex Sandro, dal Jmedical arrivano notizie poco rassicuranti anche per un altro componente chiave della formazione bianconera.

Un’altra pedina mancante

Il centrocampo di Massimiliano si sta pian piano sgretolando sotto gli occhi dell’ex tecnico del Milan, che ora teme per una possibile crisi sia in difesa, che al centro del campo. Difatti, nella sfida con il Frosinone, anche Weston McKennie si è ritrovato a concludere la partita piuttosto acciaccato, come riportato da Tuttosport. In particolare, pare che il calciatore statunitense abbia avuto un duro contrasto con Gelli nel primo tempo, a partire dal quale ha iniziato ad accasciarsi a terra più volte. Quando Locatelli, anch’esso in condizioni precarie, ha chiesto il cambio ad Allegri, McKennie si è confrontato con il proprio mister, per tentare di capire se aveva senso proseguire il match. Il centrocampista in maglia numero 16 è rimasto in campo, ma, a fine partita, il dolore alla coscia destra pareva piuttosto evidente dai gesti del calciatore. L’impressione è di una condizione non ottimale, ma si attendono ulteriori aggiornamenti per sancire definitivamente la presenza o meno contro i ragazzi di Mourinho.

Ora, con Locatelli e McKennie in dubbio, Alex Sandro quasi sicuramente out e Cambiaso costretto dalla diffida a guardare la partita dal divano, la sfida con la Roma, programmata per il 30 dicembre, inizia a farsi più complessa del previsto. Da considerare anche il remoto, anche se possibile, rientro di Paulo Dybala tra le fila dei giallorossi, che complicherebbe ulteriormente il contesto bianconero. Se si considera poi, la vittoria piuttosto convincente dei giallorossi contro il Napoli, ecco che Allegri potrebbe avere più di un pensiero durante la consueta tombolata natalizia. Ora, non resta che attendere nuovi aggiornamenti e, soprattutto, l’attesto match di fine dicembre.