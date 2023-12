Mazzarri non guarda l’orologio: a Roma ha perso pure l’autobus

Calcionapoli24 ha diffuso delle immagini esclusive di Mazzari nel post partita di Roma-Napoli. Ecco cosa mostrano

Stanno circolando sui social delle immagini controverse, che, probabilmente, caratterizzeranno negativamente le feste di Walter Mazzarri.

L’allenatore del Napoli, dopo la sonora sconfitta con la Roma di José Mourinho, è stato immortalato dalle telecamere di CalcioNapoli24, in una situazione piuttosto paradossale.

Una sconfitta su tutti i fronti

Nella sfida valida per la 17esima giornata di Serie A, tra il Napoli di mister Mazzarri e la Roma di José Mourinho, è quest’ultimo ad averla spuntata. Adesso, l’avventura di Mazzarri a Napoli inizia ad assumere tinte non particolarmente piacevoli: sconfitto clamorosamente dal Frosinone in Coppa Italia e schiacciato dalla Roma in campionato, Mazzarri non sta restituendo sensazioni particolarmente rassicuranti rispetto al predecessore Rudi Garcia. Entrando nel merito della sfida natalizia con lo Special One, il Napoli è stato sostanzialmente relegato ad un ruolo secondario, nonostante una rosa di primo livello e le caratteristiche di una Roma che, tendenzialmente, permette al proprio avversario di fare la partita. Il Napoli di Mazzarri non ha mai realmente conquistato il dominio del gioco e, al contrario, è la Roma di Mourinho ad aver rischiato più volte di trovare il gol, come poi testimoniato dal tabellino. Le statistiche, questa volta, riflettono con particolare precisone la realtà di una partita quasi paradossale se pensiamo al Napoli di appena dodici mesi fa.

Certamente abbattuto dal risultato e dal confronto con il Napoli che fu, l’ex tecnico dell’Inter, parrebbe esser rimasto solo dopo il match, evitando di tornare in pullman con la squadra verso il capoluogo campano. Si tratta solo di supposizioni, ovviamente, ma i colleghi di Calcionapoli24 sembrano essere certi di aver visto andare via il pullman senza il tecnico a bordo, che, al contrario, si trovava all’uscita dello stadio Olimpico a fumare in solitaria una sigaretta elettronica. Mazzarri è poi salito su un taxi, probabilmente diretto a Napoli, poiché la mattina seguente era in programma il consueto allenamento post-partita. Nel corso del video pubblicato, i colleghi di Calcionapoli24 hanno anche ipotizzato che Mazzarri si stesse ricongiungendo alla propria famiglia, per poi tornare sui campi di allenamento. Insomma, solo supposizioni, ma rimane comunque curioso il ritorno lontano dalla squadra.