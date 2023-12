Tutti pazzi per Zirkzee, intreccio Roma-Milan e via libera da 40 milioni

Addio immediato Zirkzee, il campioncino sblocca il Milan e avvisa la Roma: prezzi già fissati, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tanti aspetti andranno valutati in queste settimane, in casa Roma e non solo. Ai piani alti di Trigoria, come da tempo noto, si cercherà la giusta occasione per apportare qualche modifica tra le fila di Mourinho, consegnando allo Special One volti nuovi e profili funzionali per poter affrontare nel migliore dei modi la prossima parte di un campionato vicinissimo, ormai, al giro di boa.

Dopo le sfide a Juventus e Atalanta, infatti, in quel di San Siro, la partita contro il Milan darà via al girone di ritorno, durante il quale gli uomini di Mourinho dovranno cercare di dare continuità all’obiettivo di un piazzamento in Champions League. Grossa discriminante potrebbe essere proprio quella del calciomercato invernale, durante il quale la Serie A tutta potrebbe assistere ad una clamorosa novità, destinata a intrecciarsi proprio con il mondo Roma e con quello dello stesso Milan.

Tutti pazzi per Zirkzee, ritorno alla base e firma in Premier: intreccio con Roma e Milan

Il riferimento è a quanto raccontato da Sport1 relativamente al futuro di uno dei profili più importanti e talentuosi del nostro campionato, Joshua Zirkzee. Il centravanti del Bologna, protagonista fin qui di un rendimento che lo ha visto andare a segno 8 volte e totalizzare 4 assist, è finito nel mirino del Manchester United, un cui approdo potrebbe essere successivo al ritorno alla base bavarese.

Il Bayern Monaco, che detiene il 50% di rivendita, potrebbe prelevarlo nuovamente per 22 milioni di euro, per poi sancirne il passaggio in Premier League. Questo porterebbe il Milan e l’Inter a vedersi soffiato il campioncino di Thiago Motta, finito nel mirino anche delle due milanesi, con evidenti e immediate ingerenze anche in casa Roma.

Il mancato approdo di Zirkzee in rossonero, infatti, porterebbe gli addetti ai lavori di Via Aldo Rossi a virare con veemenza su Guirassy dello Stoccarda, che sarebbe contemporaneamente depennato dalla lista dello stesso United, che ha maturato interessi anche nei suoi confronti. Come noto, Guirassy piace a diversi club italiani ed europei e ha una clausola di 17 milioni di euro.