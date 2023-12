Calciomercato Roma, telefonata con Bonucci per il sì: scende in campo anche Spalletti. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni e situazioni stanno generando nobili attenzioni in quel di Trigoria, alla luce della consapevolezza circa la necessità di applicare importanti e repentine modifiche ad una rosa che, al netto dei grandi passi in avanti fin qui compiuti, ha palesato anche importanti margini di miglioramento. Ciò potrebbe riflettersi, dunque, in un modus operandi che porti la società a scendere in campo con veemenza dalla prossima settimana, quando il calciomercato invernale entrerà ufficialmente nel vivo.

Al di là di quelle questioni relative al futuro a più ampia gittata e meritevoli di approfondimenti non meno urgenti, in questa fase sarà fondamentale capire in che modo provare a intervenire nel mercato di gennaio, durante il quale l’esigenza principale resta quella di consegnare a Mourinho un volto nuovo in difesa. Troppo rischioso, infatti, affrontare un intero girone di ritorno con gli elementi fin qui allenati, soprattutto se si tiene in considerazione del giallo Smalling e delle incertezze relative alle condizioni al rientro di Kumbulla.

Calciomercato Roma, telefonata Bonucci-Spalletti: gran ritorno ‘fissato’

In tale ottica, dunque, vanno giustificati i tanti interessi nati nelle ultime settimane per diversi profili potenzialmente interessanti per la Roma, intenzionata ad assicurare allo Special One un giocatore funzionale e pronto, oltre che economicamente sostenibile dalle casse dei Friedkin, soggette a quelle limitazioni di cui ben noto.

Tra i vari, uno dei nomi in grado di generare le principali attenzioni è stato quello di Leonardo Bonucci, il cui passato juventino sta generando non poche perplessità nell’etere romanista, incerto e dubbioso su un’operazione che sta risultando ben lontana da quella patina di utopia che pareva avvolgerla fino a qualche tempo fa.

Bonucci sarebbe un buon usato sicuro, dalla mentalità importante ma da un passato pesante che la piazza potrebbe non aver dimenticato. Al di là delle evoluzioni del mercato, dei pareri deli tifosi e delle incertezze squisitamente tattiche e tecniche su un profilo reduce da non poche difficoltà in Germania, vanno evidenziati anche gli aggiornamenti del giornalista italiano di Relevo, Matteo Moretto.

Come da questi riferito, infatti, negli ultimi giorni l’ex Juventus avrebbe avuto un contatto telefonico con il nuovo CT dell’Italia, Luciano Spalletti, il quale ha parlato lui con chiarezza: se vuole quantomeno sperare in una convocazione al prossimo Europeo, deve tornare in Italia e ritrovare finalmente continuità.