Calciomercato Roma, 60 milioni dalla Premier: effetto domino rossonero

Sfida da 60 milioni di euro e rinforzo immediato a gennaio, le due big fanno sul serio: coinvolta anche la Roma.

Tanti intrecci e dinamiche di mercato contraddistingueranno le prossime settimane e tutto il primo mese del 2024, ormai vicinissimo al suo inizio. Come noto, gennaio sarà non poco importante per lo svolgimento del calciomercato invernale, durante il quale anche Tiago Pinto dovrà cercare di assecondare gli aneliti di Mourinho e rispettare le esigenze economiche e finanziarie della proprietà.

La squadra, nel frattempo, continuerà a lavorare sotto la gestione e l’egida dello Special One, nel pieno di un ciclo di impegni che, dopo gli ostacoli di Bologna e Napoli, porrà sul cammino di Lukaku e compagni Juventus, Atalanta e Milan in modo consecutivo. Una parentesi delicata e importantissima, dal sapore di potenziale discriminante per quella rincorsa ad un piazzamento in Champions League che, come più volte evidenziato, potrebbe passare anche dalle scelte di mercato ponderate proprio nel mese di gennaio.

Calciomercato Roma, contesa da 60 milioni per Todibo: doppio intreccio

Tante questioni e dinamiche andranno, infatti, disambiguate nel miglior e minor tempo possibile, affrontando soprattutto la vicenda relativa alla ricerca di un difensore centrale che permetta di corroborare quel terzetto difensivo che ha fin qui palesato qualità e compattezza ma anche margini di miglioramento importanti ed esigenze di profondità, così da assicurare più possibilità gestionale a Mourinho nonché riposo ai singoli calciatori.

Non casualmente, dunque, le questioni principali del mercato romanista toccano proprio la ricerca di un volto nuovo in questo reparto, con possibili ripercussioni anche su altre dinamiche a livello europeo. Da tale punto di vista non sfugga quanto riferito da Fichajes.net, che riferisce di una vera e propria contesa in Premier League. Sia Manchester United che Tottenham, infatti, sono sulle tracce di Todibo per il mese di gennaio: il difensore del Nizza è valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro e un’offerta coerente con questo valore porterebbe i rossoneri transalpini a poterne valutare un addio già dopo Natale.

Un’operazione del genere, dunque, confermerebbe i rispettivi aneliti di Spurs e Red Devils ad apportare modifiche nelle rispettive difese, con possibili impatti anche nelle strategie di Tiago Pinto. Come noto, quest’ultimo ha individuato anche Dier del Tottenham come possibile rinforzo, senza ignorare il suggestivo quanto difficile scenario Varane che, anche presso altre nobili realtà europee e italiane, sta generando qualche attenzione.

Il su citato monitoraggio di Todibo, quindi, potrebbe ben incastrarsi con le novità in vista tra le fila delle difese delle due squadre inglesi, potenziale bacino dal quale gli addetti ai lavori potrebbero prossimamente attingere per portare a termine quella che sarà l’operazione più importante e necessaria del mese di gennaio nella Capitale.