Calciomercato Roma, ancora Madrid: sta succedendo di nuovo

Anche a gennaio, le dinamiche di calciomercato della Roma si intrecceranno a doppio filo con la capitale spagnola

Attesa da un vero e proprio tour de force che la porterà ad incontrare Juventus, Atalanta e Milan dopo aver battuto il Napoli, la Roma ha bisogno di ritrovare tutte le energie fisiche e mentali all’interno dal rettangolo verde, ma non deve perdere di vista anche le dinamiche di calciomercato.

La sessione di gennaio è sempre più vicina e la stella polare di Tiago Pinto e del suo staff deve essere la ricerca di un difensore centrale. Con Evan Ndicka in partenza per la Coppa D’Africa e Chris Smalling ancora lontano dalla fine del tunnel, l’unica notizia incoraggiante per José Mourinho e il suo staff è il rientro di Marash Kumbulla.

Calciomercato Roma, blitz da Madrid per Kiwior

Il ritorno dell’albanese non può ovviamente bastare ed è per questo che la dirigenza romanista è già da settimane a lavoro per regalare un innesto difensivo sin dai primi giorni di gennaio. Come noto, Leonardo Bonucci ha già detto sì ad un eventuale trasferimento. L’ex Juventus rappresenta senza dubbio la pista più facilmente raggiungibile nell’immediato, ma non esclude altri profili.

A partire da quello di Jakub Kiwior. Il polacco potrebbe diventare un’opzione concreta nel momento in cui l’Arsenal dovesse aprire alla formula del prestito. Milan e Napoli sono sulle tracce del giocatore, ma ora all’orizzonte spunta un nuovo ostacolo per la Roma. Secondo il giornalista Ekrem Konur, infatti, anche l’Atletico Madrid sta monitorando con attenzione la situazione dell’ex Spezia.

Diego Pablo Simeone non è convinto del roster dei difensori a propria disposizione e potrebbe dar vita ad un doppio intreccio con la Roma. Seguito anche dai giallorossi, Caglar Soyuncu potrebbe ottenere il via libera alla partenza in caso di arrivo di un nuovo difensore alla corte del Cholo. Un intrigo a tinte spagnole potrebbe dunque materializzarsi nelle prossime settimane. Un po’ come accaduto la scorsa estate con la telenovela Alvaro Morata.