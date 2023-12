Bonucci ha detto sì alla Roma: ci sono già le cifre

Bonucci alla Roma, ci sono già le cifre di quella che sarebbe l’operazione per portare il difensore alla corte di Mourinho. Valutazioni in corso in casa giallorossa

La notizia è uscita ieri. E già oggi ci sono degli aggiornamenti sul possibile arrivo di Leonardo Bonucci alla Roma. Nonostante quello che è stato un parere netto dei tifosi (qui il nostro sondaggio), la trattativa che potrebbe portare l’ex bianconero alla corte di Mourinho per la seconda parte di stagione potrebbe decollare. Soprattutto perché, secondo le informazioni riportate da calciomercato.it, ci sarebbe già stata la decisione del giocatore.

Bonucci avrebbe detto di sì al trasferimento a Roma. Quasi sicuramente pentito dalla decisione di andare all’Union Berlino nella scorsa estate. E lo stesso difensore sa benissimo che le ultime possibilità che ha, se mai ce ne avesse, di andare all’Europeo, passano dal giocare un’importante seconda parte di stagione. E per farlo avrebbe scelto la Roma che, come sappiamo, ha assoluto bisogno di un difensore da poter regalare a Mourinho.

Bonucci alla Roma, ecco le cifre dell’affare

Ma quanto costerebbe l’affare Bonucci? Sempre secondo calciomercato.it si parla di una cifra intorno ai 2milioni di euro lordi, quindi anche se le casse giallorosse non è che stiano benissimo, assolutamente fattibile. Insomma, i tasselli stanno andando al posto giusto, e potrebbero portare alla fumata bianca.

Trattativa nel vivo? No, da qui a dire questo ce ne passa ancora, ma sicuramente Lucci, agente che gestisce il difensore ex Juventus, vuole trovare velocemente un via d’uscita per il suo assistito che ormai ha deciso di lasciare la Germania. E la Roma ci pensa, più che per necessità che per altro. Ma oggettivamente, trovare un elemento pronto e che ha dimostrato di poter dire ancora la sua, a questi costi, appare difficile. Ecco perché Pinto forse lo potrebbe portare davvero a Trigoria.