Calciomercato Roma, erede Rui Patricio in Serie A: che sorpasso

Calciomercato Roma scelto l’erede di Rui Patricio, il nuovo portiere potrebbe arrivare proprio dalla Serie A: che sorpasso!

La Roma è riuscita ad uscire vittoriosa nell’insidiosa sfida casalinga contro il Napoli. I giallorossi sono scesi in campo con la giusta mentalità, e questo si è visto sin dai primi palloni giocati, grazie alle due nette occasioni da gol di Edoardo Bove.

Nel primo tempo contro gli azzurri la Roma ha decisamente dominato, venendo meno solo nella parte finale a inizio ripresa. L’espulsione ha senza dubbio indirizzato la gara in favore dei padroni di casa, che sono riusciti poi a portarsi in vantaggio con il bellissimo gol al volo di Pellegrini, per poi chiudere i giochi al minuto 96 grazie al gol di Romelu Lukaku in situazione di contropiede.

Rui Patricio non è stato quasi mai chiamato in causa, e di recente sta tornando a mostrare una certa sicurezza tra i pali, tuttavia la società sta già pensando al futuro e Tiago Pinto avrebbe già individuato il suo erede, che arriverebbe proprio dalla Serie A.

Calciomercato Roma scelto l’erede di Rui Patricio

La Roma deve rinforzare il proprio reparto arretrato, apparso uno dei più in difficoltà in questa prima parte di stagione. Uno dei possibili addii a fine stagione potrebbe essere quello del portiere portoghese Rui Patricio, visto il contratto in scadenza e la volontà della società di svecchiare il ruolo.

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira i giallorossi avrebbero già scelto, ed in futuro i pali della porta romanista potrebbero essere difesi proprio da un tifoso d’eccezione ovvero Wladimiro Falcone del Lecce.

Roma sarebbe una destinazione gradita al calciatore, che appunto non ha mai nascosto la sua fede. Lo scorso anno la trattativa si sarebbe potuta chiudere a cifre decisamente basse, ma le continue buone prestazioni dell’estremo difensore hanno fatto alzare il prezzo, che dovrebbe comunque rimanere alla portata delle casse della società.