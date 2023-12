Calciomercato Roma, non solo Bonucci: spunta un altro ex Juve

Calciomercato Roma, non solo Bonucci: un altro ex Juventus nel mirino di Tiago Pinto per il rinforzo in difesa a gennaio.

Come ormai noto, la questione principale destinata a stimolare le attenzioni principali degli addetti ai lavori giallorossi è legata alla ricerca di un elemento funzionale nelle retrovie, alla luce della palese esigenza della squadra di Mourinho di vedersi rinforzare quel terzetto Mancini-Ndicka-Llorente che ha disputato fin qui gran parte degli impegni di questo spezzone stagionale.

Se si esclude il jolly Cristante, infatti, la compagine dello Special One non ha potuto fare affidamento su tante altre alternative, alla luce dell’infortunio di ormai lunga data di Chris Smalling e dell’attesa del rientro di Kumbulla dopo la rottura del crociato rimediata ad aprile. Se le condizioni del centrale inglese restano ancora un tabù, il rientro e la messa a disposizione dell’ex Hellas non dovrebbero essere lontanissime, anche se ciò non esclude in alcun modo l’esigenza di apportare modifiche proprio in questa regione di campo.

Calciomercato Roma, non solo Bonucci: anche Demiral nella lista di Pinto

I nomi fin qui monitorati hanno risposto ad una serie di caratteristiche ben precise: Mourinho, come noto, intende migliorare la squadra con un profilo funzionale e pronto, in grado di coadiuvare la rosa immediatamente e senza dover attendere in modo prolungato adattamenti al nostro campionato. Non a caso, dunque, nella non esile lista di profili redatta da Pinto e colleghi figurano nomi di giocatori che rappresenterebbero sin da subito un coadiuvante saggio e preparato.

Tra questi figura ovviamente Leonardo Bonucci, per il quale la Roma sta compiendo avances concrete ed evidenti, che hanno fin qui visto i giallorossi avere dei contatti con l’entourage. L’ex Juventus e Milan non è però l’unico nome fin qui sondato: ai tanti già emersi in queste settimane e mesi, infatti, bisogna aggiungere anche quello di un altro difensore che conosce il nostro campionato.

Si tratta di Merih Demiral, ex Atalanta e Juventus passato all’Al-Ahli la scorsa estate. Come riporta Gianluca Longari, infatti, anche il suo nome sta attualmente stimolando gli interessi degli addetti ai lavori, unitamente a Chalobah e allo stesso Bonucci, col quale il centrale turoc ha condiviso l’esperienza in bianconero. Seguiranno aggiornamenti.