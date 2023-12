Dalla Lazio alla Roma, Pinto ha un alleato

Dalla rivalità in campo a quella sul calciomercato, Lazio e Roma sono pronte ad entrare in rotta di collisione a gennaio

Che la Roma abbia bisogno di reperire almeno un difensore centrale durante la sessione di gennaio di calciomercato non è certo un mistero. Complici l’infortunio di Chris Smalling e la partenza di Evan Ndicka per la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, Tiago Pinto ormai da settimane sta ricevendo chiamate e sondaggi da agenti e intermediari. Una consuetudine tipica di questo periodo dell’anno, che spesso fa entrare i club in rotta di collisione tra loro.

Nei giorni scorsi, ad esempio, vi abbiamo raccontato di come Jakub Kiwior sia stato proposto sia ai giallorossi, sia a Milan e Napoli. Per quanto riguarda di Arthur Theate si è parlato anche di Fiorentina e Juventus, mentre Thilo Kehrer e Trevoh Chalobah sono stati offerti anche ai rossoneri. A caccia di rinforzi difensivi in caso di ritorno in Spagna di Mario Gila, la Lazio sta seguendo già da tempo un profilo che più di recente è finito anche sulle scrivanie di Trigoria.

Calciomercato Roma, radar su Valentini del Boca

Stiamo parlando di Nicolas Valentini. Il 22enne del Boca Juniors è sul taccuino della squadra biancoceleste, ma le ultime indiscrezioni provenienti dall’Argentina parlano anche di un altro club italiano sulle tracce del giocatore. Sotto contratto con gli Xeneizes fino al 31 dicembre del 2024, il centrale mancino è munito di passaporto italiano e alcuni operatori di mercato hanno segnalato il suo dossier anche alla Roma.

Limitata dal fair play finanziario, la dirigenza giallorossa ad oggi non può pensare di affrontare la spesa prevista dalla clausola rescissoria prevista nel contratto del ragazzo, pari a 10 milioni di euro. La scadenza vicina e i mancati segnali in merito ad un potenziale rinnovo rendono tuttavia percorribile l’ipotesi di ottenere uno sconto da parte degli argentini. Al momento, non si registrano sprint concreti per Valentini, ma in caso contrario i giallorossi potrebbero contare su un alleato in più: quel Leandro Paredes cresciuto nel Boca e grande tifoso del club.