Dalla Roma al Milan, contatti per l’erede: “Proprietà furiosa”

Contatti in corso e proprietà furiosa, dalla Roma al Milan: il doppio erede è stato individuato, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Proprio mentre in tante case e famiglie di Italia ci si appresta a vivere il momento delle festività natalizie, in ambito calcistico non si fermano riflessioni, analisi e valutazioni volte ad indirizzare il percorso da compiere prossimamente per affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. La Roma, dal proprio canto, deve avere l’obiettivo di dare degna prosecuzione alla bella e convincente vittoria sul Napoli, arrivata al termine di una settimana complicata a causa dello scacco di Bologna sette giorni fa.

L’attenzione principale, comunque, non è orientata solamente alle questioni di campo quanto, piuttosto, anche a tutti quegli aspetti che riguardino il prossimo ed imminente calciomercato invernale, durante il quale Tiago Pinto e colleghi cercheranno di apparecchiare nel migliore dei modi incastri e dinamiche che permettano di consegnare a Mourinho una rosa migliorata per i prossimi mesi di campionato.

Dalla Roma al Milan, valutazioni in corso per il post-Pioli

L’obiettivo principale, come da tempo noto, è quello di apportare modifiche allo scacchiere soprattutto nella regione difensiva, dove il forfait di lunga data di Smalling, unitamente alla partenza di Ndicka e ai dubbi sul rientro di Kumbulla, rendono necessaria almeno un’operazione in questa zona di campo. Superata la parentesi di mercato invernale, comunque, tante altre attenzioni riguarderanno l’apparechiamento del futuro a gittata più ampia.

Tra le varie, sarà abbracciata anche la vicenda Mourinho, la cui posizione nella Capitale è da un punto di vista contrattuale in bilico. La piazza, anche nelle difficoltà fin qui vissute, ha comunque palesato grande sostegno e vicinanza alla squadra e all’allenatore, al netto di un atteggiamento della società che, pur supportando e sostenendo lo Special One, non ha ancora disambiguato il suo futuro.

Da questo punto di vista, le valutazioni e le evoluzioni anche presso altre società potrebbero intrecciarsi anche con quanto accade in casa Roma. Particolare attenzione, dunque, va rivolta a quanto riferito da Daniele Longo, che ha evidenziato come l’attuale momento sia contraddistinto da valutazioni in casa Milan, dove la proprietà risulterebbe furiosa per gli infortuni.

Pioli è attualmente in bilico e in questi giorni ci sarebbero stati contatti e riflessioni circa il suo erede. In pole position restano De Zerbi e Thiago Motta, accostato, tra le tante, anche alla Roma per un eventuale post-Mourinho.