Mourinho “interrompe” la conferenza stampa: chiamata in diretta tv

Quanto successo in occasione della conferenza stampa di Ricardo Formosinho, come prevedibile, sta calamitando l’attenzione mediatica.

José Mourinho non è mai un personaggio banale. Per lui parla la sua sfavillante carriera. E così anche nel giorno di Natale lo Special One ha trovato il modo di far parlare indirettamente di sé.

L’allenatore della Roma, che ha concesso qualche giorno di riposo ai suoi ragazzi dopo la vittoria ottenuta contro il Napoli, ha trascorso il Natale guardando la finale di Supercoppa egiziana tra Future e Pyramids. Come è possibile dimostrarlo? Molto semplice. Nella conferenza stampa post partita, il tecnico del Modern Future, Ricardo Formosinho, ha ricevuto una telefonata proprio da Mourinho, che si è congratulato con il vecchio amico di Setubal per la conquista del prestigioso trofeo. Legati da una profonda amicizia, Mourinho e Formosinho avevano anche lavorato insieme: l’attuale tecnico del Modern Future è stato infatti l’assistente dello Special One quando questi sedeva sulle panchine del Tottenham e del Manchester United.

Nel momento in cui ha sentito squillare il telefono, Formosinho non ha perso tempo e ha prontamente risposto alla chiamata di Mou, che si è congratulato lui per la vittoria nella Supercoppa d’Egitto. Il tutto mentre il tecnico lusitano era intento a rispondere alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa post partita. Un siparietto che non è affatto passato inosservato, essendo prontamente rilanciato sulle più importanti piattaforme televisive locali.