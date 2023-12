Bonucci alla Roma, c’è la data della firma

Bonucci alla Roma, spunta anche la data della firma. Ecco quando si dovrebbe chiudere l’operazione per il ritorno in Italia del difensore

Ci siamo. La fumata bianca è in arrivo e non è escluso che la stessa, secondo le informazioni riportate da calciomercato.it, non possa arrivare già nelle prossime ore. Bonucci alla Roma sembra ormai questione di tempo, di dettagli pronti ad essere chiusi e di una quadra ormai trovata. Sì, il primo innesto di gennaio per la difesa di Mourinho potrebbe essere (e dovrebbe essere) l’ex Juventus adesso all’Union Berlino.

“Quella che era una fase avanzata della trattativa, sta diventando una fase di chiusura della stessa. Il centrale, nel suo buen ritiro di Viterbo aspetta di conoscere il suo destino. Il suo entourage non si muove dalla capitale per trovare la quadra” si legge. Ci siamo quindi. Anche se probabilmente non potrà arrivare almeno nelle prossime ore un annuncio ufficiale, visto che il mercato si aprirà ufficialmente il prossimo gennaio. Meno di una settimana, comunque.

Bonucci alla Roma, gli aggiornamenti

Ma cosa manca per chiudere? Si starebbe lavorando ai dettagli dello stipendio e ai bonus che nel contratto dovrebbero essere inseriti. Una cosa viene confermato che sembra anche semplici da affrontare. Non scogli insuperabili ma pietre piccole che mettendo il piede oltre sono già alle spalle. In ogni caso, secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it, entro il 28 dicembre si vuole chiudere.

Come si vede anche tramite il suo profilo Instagram, Bonucci è nella sua città natale dove aspetta solamente di salire in macchina, fare un non lunghissimo percorso, e andare a sostenere le visite mediche prima di mettere nero su bianco su quel contratto che ormai sembra pronto. I tifosi della Roma oggettivamente non l’hanno presa tutti benissimo questa operazione che sta andando in porto, ma dopo il sì che sarebbe arrivato anche da Mourinho allora qualcuno ha cambiato idea.