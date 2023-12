Calciomercato Roma, assist bianconero per il colpo a zero: Pinto ci prova

Calciomercato Roma, arriva l’assist da parte dei bianconeri per il colpo a zero: Tiago Pinto aspetta il calciatore

La Roma ritrova il sorriso grazie alla vittoria sul Napoli, che rilancia le ambizioni della squadra in ottica Champions League. Prima di questa sfida i giallorossi avevano rischiato di compromettere il percorso in campionato, dopo il pareggio interno con la Fiorentina e la pesante sconfitta di Bologna infatti la squadra era finita addirittura fuori dall’Europa, in ottava posizione.

La classifica resta comunque corta, e la conquista dei tre punti contro gli azzurri ha permesso di tornare in ottica quarto posto, occupato al momento proprio dalla formazione di Thiago Motta. Proprio in vista di questa classifica corta però i prossimi impegni possono essere decisivi, in quanto la Roma dovrà affrontare Juventus e Atalanta, intervallate dalla sfida casalinga contro la Cremonese in Coppa Italia.

Tantissimi impegni ravvicinati, ai quali i giallorossi rischiano di arrivare con gli uomini contati a causa degli infortuni e dell’imminente partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa. Proprio per questo Pinto continua a cercare più di un difensore per il mercato di gennaio, tenendo un occhio anche a possibili affari che potrebbero concretizzarsi anche a giugno.

Calciomercato Roma, colpo a zero bianconero: Pinto studia il colpo

Il mercato rischia di diventare uno spartiacque per la stagione della Roma. Tanti calciatori non danno più sicurezza all’allenatore, a cominciare da Renato Sanches e Smalling viste le tante gare saltate per infortunio. Come se non bastasse l’imminente partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa pone a Tiago Pinto l’obbligo di intervenire sul mercato per rinforzare la rosa, ed il portoghese ha già messo diversi nomi nel suo mirino.

Il primo arrivo dovrebbe essere Leonardo Bonucci, dopo che anche José Mourinho ha deciso di avallare l’acquisto anche viste le limitate risorse economiche a disposizione della società. Un altro nome finito in ottica Roma è anche quello di Mehri Demiral, per il quale però l’agente sembra aver già chiuso alla possibilità di un trasferimento nella capitale a gennaio.

Tra i tanti nomi sul taccuino dell’ex Benfica ci sarebbe anche quello di Tosin Adarabioyo, difensore inglese classe 1997 in forza al Fulham. Secondo quanto riporta FootballInsider il club londinese vorrebbe bloccare il trasferimento del calciatore a gennaio, il quale però ha un contratto in scadenza proprio a giugno 2024.

La società potrebbe dunque decidere di perderlo a zero pur di non compromettere il percorso in Premier, dove al momento occupa la tredicesima posizione della classifica. Questa mossa potrebbe favorire un inserimento dei giallorossi per giugno, permettendo a Pinto di portare nella capitale un calciatore giovane con una formula vantaggiosa come quella del tesseramento da parametro zero.