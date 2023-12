Calciomercato Roma, clausola aggirata e annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE su un elemento accostato anche ai giallorossi. Ecco la situazione e le parole del dirigente

L’annuncio lo possiamo anche definire ufficiale. E quindi nonostante ci sia una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro che lo potrebbe liberare, non ci sono segnali di un possibile addio a gennaio. Accostato anche alla Roma dopo un avvio di stagione fulminante, a quanto pare, stando alle parole dell’amministratore delegato dello Stoccarda che è stato intervistato alla Bild, il centravanti Guirassy non dovrebbe muoversi.

Alexander Wehrle, dirigente del club tedesco, si è soffermato nel corso della sua lunga chiacchierata proprio sul futuro dell’uomo cercato anche dal Milan, in Italia, e soprattutto da diversi club della Premier League. Dando una lettura diversa a tutte quelle che sono le voci che, fino al momento, hanno visto protagonista il giocatore. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che ha detto.

Calciomercato Roma, la situazione Guirassy

“Ha scelto di venire da noi nonostante altri club gli offrissero di più. Qui sta bene – ha sottolineato l’amministratore delegato del club – ed ha un ottimo rapporto con i compagni. Se resterà? Non vedo segnali differenti da quelli di una sua permanenza”. Insomma porte chiuse in faccia almeno per ora. Poi in estate le cose potrebbero decisamente cambiare.

E senza dubbio una permanenza di Guirassy anche nella seconda parte della stagione in Germania, permetterebbe alla Roma di rimanere abbastanza vigile sul calciatore. Perché proprio in estate sarà tempo anche delle grandi manovre anche in attacco, con il futuro di Lukaku ancora da decidere e anche con quello di Tammy Abraham che è identico a quello del compagno di reparto: incerto.