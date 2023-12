Calciomercato Roma, parla l’agente: “Non partirà a gennaio”

Calciomercato Roma, il difensore potrebbe non arrivare mai nella capitale dopo le parole del suo agente che smentisce il suo arrivo

Dopo due settimane difficilissime la Roma è finalmente tornata a sorridere dopo la bella e convincente vittoria contro il Napoli di Walter Mazzarri. Prima di questa partita però i giallorossi si trovavano davanti ad un bivio decisivo per questa stagione, essendo la squadra scivolata addirittura all’ottava posizione della classifica.

Una classifica che resta molto corta, e che non permette a Pellegrini e compagni di potersi permettere il lusso di rilassarsi, soprattutto perché al primo passo falso si rischia di tornare fuori dall’Europa. Uno dei reparti maggiormente in difficoltà in questa prima metà di campionato è stato senza dubbio quello arretrato, ecco perché Tiago Pinto sta cercando diversi rinforzi per il mercato di gennaio per ampliare il pacchetto di difensori a disposizione di Mourinho.

Il nome più accostato alla Roma resta quello di Leonardo Bonucci, vista la particolare voglia dell’ex Juventus di tornare in Italia. Nelle ultime ore però uno dei nomi sul taccuino di Pinto rischia di allontanarsi definitivamente dopo le parole del suo agente.

Addio e niente Roma: le parole dell’agente del difensore

Tiago Pinto e la Roma sono alla ricerca di difensori, ma ancora una volta il gm portoghese deve fare i conti con le limitate risorse economiche a sua disposizione. Proprio per questo motivo anche José Mourinho sembra essersi convinto a portare nella capitale Leonardo Bonucci, che a livello tecnico e per esperienza resta uno dei migliori nomi per la finestra di riparazione.

Nelle ultime ore però sembrava che i giallorossi avessero inserito tra gli obbiettivi principali Merih Demiral, anche lui ex Juventus trasferitosi in Arabia in estate dopo l’esperienza all’Atalanta, ma la società potrebbe essere costretta a rivedere i suoi piani.

Secondo quanto riporta LaRoma24, che avrebbe contattato l’agente del calciatore Cenk Melih Yazici, che almeno per il momento ha smentito un possibile trasferimento del suo assistito nel mercato di gennaio: “Demiral non vuole andare via a gennaio. Resta nella Saudi Pro League”. Queste parole chiudono definitivamente la possibilità ad un trasferimento in giallorosso a gennaio, salvo proposte clamorose da parte dei Friedkin.