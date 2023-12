Calciomercato Roma, scippo nerazzurro in prestito

I giallorossi vogliono ampliare e migliorare il reparto difensivo in vista del calciomercato invernale che inizierà a breve

La Roma sta avendo vari problemi in difesa, sia a livello di numeri sia per gli infortuni. Quello che maggiormente sta tenendo banco è il caso Smalling, con l’ultima apparizione il primo settembre nella gara contro il Milan e con ancora più di qualche dubbio sul suo effettivo ritorno.

Come detto, l’inglese non è l’unico giocatore ai box tra i difensori di Mourinho. Basti pensare a Kumbulla, anche lui fermo da vari mesi, addirittura dalla scorsa stagione. Senza dimenticare il più recente Mancini, seppur in campo nella sfida col Napoli, ha passato la settimana che ha preceduto il match coi partenopei con un solo allenamento. E poi ancora Llorente che ora sta meglio, ma verso settembre/ottobre ha avuto più di qualche ricaduta.

Come detto, il problema è anche numerico a livello di gol subiti. Se si considerano unicamente le prime sei della classe, solo il Milan ha incassato più gol della Roma ovvero 20 a 19, un secondo posto che non giustifica i giallorossi e, anzi, è un chiaro campanello dall’allarme. Mourinho è consapevole di questa situazione e infatti ha parlato con la società proprio circa un miglioramento del reparto.

Calciomercato Roma, la Germania nel destino giallorosso

Pinto e il resto dello staff si sono infatti subito messi al lavoro per cercare di sistemare questa situazione. Il primo nome della lista è quello di Leonardo Bonucci con lo stesso difensore che sta accelerando le operazioni, manifestando la sua volontà di tornare in Italia e firmare con i giallorossi. L’altro nome invece sul taccuino di Pinto è quello di Thilo Kehrer del West Ham. Secondo Sky Sport, il classe 1996 di nazionalità tedesca sarebbe finito nei radar della Roma ma non solo, essendoci anche l’Atalanta su di lui. Uno scenario fattibile è quello del prestito dato che il West Ham, consapevole del poco spazio in campo trovato da Kehrer, si accontenterebbe anche di un trasferimento momentaneo fino a giugno.

Il difensore ha svolto le giovanili tra Stoccarda e Schalke 04 per poi esordire tra i Professionisti con la squadra di Gelsenkirchen. Nell’estate del 2018 arrivò la grande occasione con il Paris Saint-Germain che si assicurò le prestazioni del ragazzo per 37 milioni di euro con tanto di quinquennale. L’esperienza parigina non fu memorabile e dopo quattro anni, a soli 12 milioni, venne ceduto al West Ham. Una carriera fin qui in discesa rispetto alle aspettative, ma con ancora anni a disposizione per rifarsi.