Cambia idea dopo sei mesi: addio Roma

Cambia idea dopo soli sei mesi: situazione stravolta in poco tempo e addio Roma. Ecco quello che potrebbe succedere a gennaio

In poco tempo le cose sono cambiate. In circa sei mesi. Perché non è la prima volta che si parla di un interessa da parte dell’Arabia Saudita nei confronti del calciatore della Roma in scadenza. Ma se in estate Spinazzola aveva deciso, dopo un colloquio con Mourinho che gli aveva spiegato che si sarebbe giocato il posto, adesso anche lui, secondo le informazioni riportate da calciomercato.com, potrebbe cambiare idea.

Sì, a gennaio, l’esterno mancino della Roma a quanto pare potrebbe salutare. Anche perché il suo contratto è in scadenza e fino al momento di rinnovo non se n’è parlato. E forse anche il club giallorosso, per non perderlo a parametro zero nel corso dei prossimi mesi, potrebbe aprire ad un addio anticipato che, a sensazione, in ogni caso ci sarà la prossima estate. Non sembrano esserci davvero possibilità al momento per un prolungamento del suo accordo.

Calciomercato Roma, offerte arabe per Spinazzola

Il sito sottolinea come queste offerte che starebbero arrivando sarebbero molto ricche e lo stesso Spinazzola non vorrebbe lasciarsi sfuggire. Non si parla ovvio di cifre astronomiche come siamo ormai abituati a vedere, ma di certo sono molto più importanti rispetto a quello che l’esterno guadagna al momento e che potrebbe guadagnare anche nelle prossime stagioni in Italia e anche in Europa. Insomma, la questione appare davvero seria e le possibilità di un addio ci sono.

Anche perché in quella zona di campo, oltre che Zalewski, Mou ha la possibilità all’occorrenza e in determinate partite di mandare in campo anche El Shaarawy. In poche parole le opzioni ci sono. Vedremo quindi quello che succederà nella prossima finestra di mercato con la situazione di Spinazzola da tenere sotto la lente d’ingrandimento.