Chiudono l’affare gratis, addio Roma: vola dai grandi rivali

Calciomercato Roma, il Siviglia prova ad anticipare i giallorossi per mettere a segno il grande colpo con cui rimpolpare il reparto. Le ultime dalla Spagna.

Nonostante la vittoria conquistata contro il Napoli, la Roma si proietta ai prossimi impegni ufficiali con la volontà di lanciare ulteriori messaggi alla concorrenza. Il treno Champions League è troppo intrigante per Lukaku e compagni, che all’Allianz Stadium, in occasione della sfida contro la Juventus, intendono concedere il bis.

Oltre alle vicende di campo, però, a tenere banco in queste ore sono anche le questioni di mercato. E non potrebbe essere altrimenti visto che questa prima metà di stagione ha offerto spunti importanti. Da tempo Tiago Pinto ha avviato dei contatti con cui riuscire a chiudere per l’acquisto di almeno un difensore. Il profilo più caldo, sotto questo punto di vista, continua ad essere quello di Leonardo Bonucci. Quello dell’ex capitano della Juventus, che ha già aperto alla destinazione Roma, non è però l’unico nome spendibile in ottica Roma.

Calciomercato Roma, blitz del Siviglia per Sarr: andalusi in pole position

A tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Da tempo nel mirino della Roma che ne starebbe valutando l’acquisto con la formula del prestito, Malang Sarr potrebbe alla fine approdare al Siviglia.

Secondo quanto evidenziato da okfichajes.com, gli andalusi avrebbero avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Desideroso di puntellare il proprio pacchetto arretrato con un innesto funzionale, il Siviglia avrebbe individuato in Sarr il profilo low cost sul quale far convergere le proprie attenzioni. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, i due club starebbero addirittura valutando la possibilità di imbastire l’operazione con la formula del prestito. Nonostante il pressing del Siviglia, la compagine andalusa ritiene infatti di avere gli argomenti sufficienti per convincere il calciatore a sbarcare in Liga. I dialoghi tra Siviglia e Chelsea proseguiranno nelle prossime settimane e non è escluso che si riesca a trovare la fumata bianca definitiva. La Roma osserva il da farsi.