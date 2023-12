Dybala punta la Juventus: le ultime da Trigoria

Dybala punta la Juventus: oggi la Roma torna in campo dopo il giorno di riposo a Natale. Ecco la situazione attorno alla Joya

Dopo il giorno di riposo concesso a Natale, la Roma di Mourinho torna in campo a Trigoria per riprendere gli allenamenti in vista della gara di sabato sera contro a Juventus allo Stadium. Dopo la bella e importante affermazione contro il Napoli, i giallorossi in un campo difficile, come sappiamo, vogliono cercare di dare continuità ai propri risultati. Anche perché il quarto posto, vero obbiettivo stagionale, non è distante.

Sarà importante capire con quali uomini Mourinho scenderà in campo e soprattutto se lo Special One avrà Dybala a disposizione. La Joya per via dell’infortunio ha già saltato Bologna, Sheriff e Napoli, ma a quanto pare, rispetto a quelle che sembravano solamente delle supposizioni troppo positive, ci sono delle possibilità di vederlo in campo contro la sua ex squadra.

Dybala punta la Juventus, ecco la situazione

Le informazioni riportate da Il Romanista infatti svelano che l’argentino punta il ritorno in campo proprio nell’ultima partita dell’anno. E magari potrebbe anche lui trovare un poco di continuità pure nel match dei primi giorni di gennaio contro la Cremonese in Coppa Italia. Però, senza andare troppo oltre con i pensieri, speriamo di riuscire a vedere la Joya almeno tra i disponibili, sarebbe sicuramente un buon viatico per il 2024: un anno che di dirà tantissime cose. Perché in ballo ce ne stanno tante.

Dal rinnovo di Mourinho a quello di Tiago Pinto, passando ovviamente per Lukaku e pure per Dybala. Senza dimenticare tutti quelli che la Roma potrebbe cedere per via di quell’apporto aspettato ma mancato nel corso degli anni. Insomma, un anno che potrebbe decidere anche le sorti delle prossime stagioni dei giallorossi. Ma questo è un altro discorso…