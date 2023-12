Juventus-Roma, le condizioni di Chiesa e Locatelli

Nella prossima gara i giallorossi affronteranno la Juventus allo Stadium e Max Allegri potrà contare su due importantissimi recuperi

La vittoria con il Napoli rilancia le ambizioni giallorosse in campionato dopo la batosta di Bologna. Il 2-0 maturato al Dall’Ara aveva di nuovo acceso i dubbi intorno a José Mourinho, che però è stato bravissimo a ricompattare la squadra in vista della sfida contro gli azzurri, dove c’è stata una netta risposta, come chiesto dai tifosi in settimana.

Contro la formazione di Mazzarri infatti gli uomini dello Special One hanno dimostrato un atteggiamento mentale, ancora prima che tattico, decisamente diverso rispetto alle uscite contro i rossoblu e la Fiorentina, in cui ad aver tradito la squadra è stato l’approccio troppo remissivo, che ha permesso agli avversari di prendere in mano le redini del gioco.

Le prossime gare però rappresentano un vero e proprio tour de force per i giallorossi, che dovranno affrontare prima la Juventus e poi l’Atalanta. I bianconeri per questa sfida potrebbero perdere uno degli elementi migliori a disposizione di Allegri, che ha svolto un lavoro differenziato insieme ad un altro dei titolari.

Juventus-Roma, doppio recupero per Allegri

La Roma dovrà affrontare, nella prossima gara la Juventus allo Stadium. La partita è in programma sabato 30 alle 20:45, e José Mourinho spera di recuperare diversi infortunati in vista di questa trasferta. Nella seduta odierna sono tornati in gruppo Dybala e Renato Sanches, con il primo che resta comunque in dubbio vista la sua condizione.

Renato Sanches invece dovrebbe aver superato l’attacco influenzale, e quasi certamente sarà convocato. Dall’altra parte Allegri si trova in una situazione analoga, con diversi calciatori in dubbio e alcune possibili assenze, tra le quali spiccano i nomi di Chiesa e Locatelli, Perin, Alex Sandro, Kean e De Sciglio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport tutti i calciatori citati hanno svolto lavoro differenziato, tuttavia Chiesa e Locatelli, salvo nuovi contrattempi, dovrebbero essere disponibili per la partita contro la Roma. Decisamente una buona notizia questa per Allegri, che per l’ultima gara dell’anno potrà contare su due dei suoi elementi migliori. In caso di nuovi contrattempi, nel caso dell’attaccante il sostituto sarebbe certamente Yildiz in gol contro il Frosinone.