Lesione muscolare UFFICIALE: salta la partita contro la Roma

Assenza per un infortunio di natura muscolare che lo terrà fuori: a rischio la sfida di campionato contro la Roma

Si sta per chiudere l’anno solare per i giallorossi di Mourinho con il big match contro la Juventus a Torino che di fatto chiuderà questo 2023. La situazione attuale vede la Roma al sesto posto, a -5 dal terzo posto ma anche a soli 5 punti di vantaggio dal decimo. Insomma, una classifica cortissima che potrebbe cambiare in un niente, nel bene e nel male.

Festeggiato il capodanno, la Roma avrà tempo fino al 3 per prepararsi a quella che sarà la prima gara del 2023 ovvero gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, la stessa squadra che nella scorsa edizione fu fatale per la Roma con le reti di Dessers e l’autogol di Celik che fecero finire ai quarti di finale la cavalcata giallorossa.

Tane cose sono cambiate, ora la Cremonese è in Serie B e ai quarti di finale attende la Lazio per un clamoroso derby della Capitale all’orizzonte. In campionato invece, il gennaio dei lupacchiotti comincia in salita con la sfida all’Atalanta e successivamente la trasferta di San Siro contro il Milan. Dopodiché la Roma ospiterà il Verona e chiuderà il primo mese dell’anno con la sfida esterna sul campo della Salernitana.

Un mese e mezzo di stop forzato per Dia

L’assenza in questione veste proprio la maglia dei campani e si tratta di Boulaye Dia. L’attaccante senegalese, autore di 16 gol e 6 assist la scorsa stagione, quest’anno è a quota 4 reti, un bottino più basso ma che comunque corrisponde a quasi un terzo delle reti segnate dalla squadra vale a dire quattrodici. Il centravanti di Inzaghi ha fatto gli esami che hanno evidenziato una lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro.

Dia ha già iniziato il protocollo riabilitativo, ma a livello di tempistiche si parla di almeno quattro/cinque settimane di stop forzato per lui. Dunque sarà veramente difficile vederlo contro la Roma considerando anche il minutaggio che dovrà mettere sulle gambe una volta passato un mese e mezzo di completo riposo. Con o senza il bomber senegalese, la squadra capitolina dovrà comunque fare attenzione alla Salernitana dato che negli ultimi due scontri diretti sono stati registrati due pareggi: il 2-2 della 36esima giornata della scorsa stagione e l’esordio stagionale in campionato di quest’anno con quel 2-2 alla prima di Serie A con le doppiette di Belotti da una parte e dell’ex Lazio Candreva dall’altra.