L’hanno messo fuori rosa, chiamata alla Roma | ASRL

Una vera e propria bufera coinvolge lo spogliatoio della big a pochi giorni dall’apertura del calciomercato di gennaio

Senza sosta. Dopo la vittoria contro il Napoli, la Roma si appresta ad affrontare un vero e proprio tour de force che la vedrà affrontare Juventus, Atalanta e Milan in campionato, con l’intermezzo della Coppa Italia del 3 gennaio contro la Cremonese. Una serie di sfide che i giallorossi sperano di affrontare con almeno un difensore centrale in più, visto l’imminente rientro tra i convocati di Marash Kumbulla e la trattativa alle battute finali per Leonardo Bonucci.

L’ex Juve rappresenta per Tiago Pinto e José Mourinho una soluzione immediata all’emergenza difensiva, ma non è affatto escluso che nel corso della sessione invernale di calciomercato possa arrivare anche un secondo difensore centrale. Ormai da giorni, alla squadra capitolina vengono accostati diversi profili. Da Arthur Theate a Oumar Solet, passando per Jakub Kiwior, Trevoh Chalobah e Merih Demiral, solo per citarne alcuni.

Calciomercato Roma, rispunta Carmo del Porto

Tra interessamenti reali e profili proposti, la scrivania dei dirigenti giallorossi è piena di dossier difensivi. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, negli ultimi giorni la lunga lista del casting si è arricchita di un altro identikit. Stiamo parlando di David Carmo. Già seguito dai giallorossi ai tempi del Braga, il 22enne mancino è stato messo fuori rosa nei giorni scorsi per alcune divergenze con Sergio Conceiçao. Una situazione difficile che ha persuaso intermediari e agenti a guardarsi attorno in vista di gennaio. Memori dell’antico interesse, alcuni operatori di mercato hanno spiegato anche alla Roma lo stato dell’arte.

Qualora la rottura non dovesse rientrare e il giocatore dovesse continuare a giocare e allenarsi con la squadra B, una partenza dal Porto sarebbe praticamente inevitabile. Pagato quasi 21 milioni di euro nel luglio del 2022, Carmo rischia di diventare una minusvalenza per i ‘Dragoes’. Proprio per questo, il club lusitano potrebbe aprire all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto condizionato. Staremo a vedere.