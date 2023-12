Non solo Dybala: doppio rientro per Juve-Roma

La Roma torna in campo per l’odierna seduta di allenamento in vista della gara contro Juventus, e tornano indisponibili diversi infortunati

La stagione della Roma finora è stata condizionata dagli infortuni. Sono tanti, troppi i calciatori presenti in rosa con una “condizione clinica” che preoccupa l’allenatore, che non sdegna di ricordarlo alla stampa ogni qualvolta gli vengano poste domande su come possa concludersi il percorso in campionato.

Al momento la classifica vede la formazione capitolina al sesto posto, in piena lotta per la corsa Champions, solo tre punti dietro il Bologna di Thiago Motta, vera sorpresa della Serie A. Per centrare l’obbiettivo però sarà necessario intervenire sul mercato, sempre per un discorso legato alle assenze sia per infortuni sia per l’imminente inizio della Coppa d’Africa.

Tra i calciatori che preoccupano di più José Mourinho ci sono Renato Sanches e Dybala, con l’argentino che per quanto visto in campo resta uno degli elementi fondamentali di questa rosa. Nell’odierna ripresa degli allenamenti sono tornati a disposizione diversi calciatori assenti, come dimostrano le foto pubblicate dalla Roma sui propri profili social.

Dybala e non solo: doppio recupero e Juventus nel mirino

Dopo il Natale la Roma torna in campo per l’odierna seduta di allenamento, nella quale Mourinho ha ritrovato diversi giocatori che fino a prima delle feste erano assenti per infortunio. Come di consueto la società ha pubblicato le foto della seduta, ed i tifosi hanno subito notato la presenza in gruppo di Paulo Dybala e Renato Sanches.

L’infortunio dell’argentino era quello che preoccupava maggiormente i tifosi, in quanto non erano chiari i tempi di recupero, ed il calciatore sarebbe potuto tornare disponibili per il prossimo anno. Questa notizia rallegra in primis Mourinho, che può sperare nel recupero addirittura in vista della Juventus.

La partita contro i bianconeri è in programma sabato 30 allo Stadium, ed un risultato positivo sarebbe una iniezione di morale per andare a completare un tour de force che vede i giallorossi dover affrontare dopo la formazione di Allegri l’Atalanta ed il Milan, intervallate dalla partita con la Cremonese in Coppa Italia.