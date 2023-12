Addio Roma: se ne va da Cristiano Ronaldo

Sembrava poter vestire la maglia giallorossa e invece nulla da fare: i soldi dell’Arabia hanno avuto la meglio

I giallorossi necessitano di un grande lavoro societario sul mercato per migliorare la difesa e permettere a Mourinho di sopperire alle varie assenze che nel corso di quest’anno hanno complicato una stagione già di per sé difficile per la grande concorrenza in Serie A e per le altre due competizioni, l’Europa League e presto la Coppa Italia.

L’infortunio che sta tenendo fuori Smalling da settembre compreso non sembra ancora passato e non giungono notizie confortanti circa il difensore inglese. Llorente sembra aver trovato ora un po’ di equilibrio fisico dopo qualche settimana ai box mentre Kumbulla sembra essere entrato in un loop interminabile dato che è out dalla scorsa stagione. Chi è rimasto non sta nemmeno troppo bene, basti pensare a Mancini.

Il capitano giallorosso, autore di una grande prova col Napoli con tanto di palla recuperata su Kvaratskhelia in occasione del momentaneo 1-0 di Pellegrini, era reduce da una settimana con un solo allenamento per via di un infortunio muscolare che già l’aveva coinvolto mesi fa. Insomma, è importante che il mercato di gennaio possa dare una mano a Mourinho dal punto di vista difensivo.

Calciomercato Roma, il difensore sfuma sul più bello

A proposito di innesti in difesa, le notizie su uno degli obiettivi giallorossi non sono per niente positive. Caglar Soyuncu, in forza all’Atletico Madrid e facente parente dei nomi sul taccuino di Pinto, sembra aver scelto ben altra destinazione. In uscita dalla squadra di Simeone, il centrale turco – come riportato da Tvplay.it – è pronto a dire di sì ad un’offerta araba da capogiro, difficile da rifiutare soprattutto in questo momento della carriera.

L’ex Altınordu e Friburgo era approdato al Leicester dove nel giro di cinque stagione di Premier League aveva accresciuto il suo valore, raccogliendo l’interesse di varie squadre. Nel 2022-2023, oltre al danno della retrocessione per la Foxes anche la beffa di perdere uno dei migliori giocatori della rosa a parametro zero. Infatti Soyuncu non rinnovò il contratto e firmò per l’Atletico Madrid, convinto di poter rientrare nelle gerarchie di Simeone e accasarsi a lungo in Spagna, difendendo i colori biancorossi dell’Atletico. Scenario che però ha visto Soyuncu scendere in campo solamente sei volte in Liga, una sola da titolare, più due presenze in Champions League, entrambe dalla panchina. Soyuncu poteva ambire ad un ulteriore step di carriera europeo, cercando di riottenere il valore di mercato dei tempi del Leicester, ma avrebbe deciso come detto di partire per l‘Arabia Saudita.