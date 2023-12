Bonucci-Roma, Pistocchi a gamba tesa: “Così ha sempre fatto male”

Protagonista di una delle trattative più calde degli ultimi giorni, Leonardo Bonucci continua a far parlare di sé. L’ultima presa di posizione sul tema è di Maurizio Pistocchi.

Non è più solo ed esclusivamente un’idea. Da occasione di mercato, il binomio Roma-Bonucci potrebbe diventare qualcosa di molto più concreto a stretto giro di posta.

La volontà dell’ex capitano della Juventus di ritornare in Italia è forte. La possibilità di prendere al volo l’ultimo treno per gli Europei non è da trascurare. Il sì dell’Eintracht Francorte in sostanza si è già materializzato. Affinché tutte le tessere siano inserite al loro posto, però, manca un dettaglio da non trascurare. Dopo essersi spinta a capire i margini di manovra dell’operazione e aver incassato un’apertura totale su tutti i fronti, la Roma sta naturalmente soppesando i pro e i contro di un’operazione che non passerebbe sotto silenzio. Per lo spessore del calciatore e per il suo passato.

Calciomercato Roma, Pistocchi su Bonucci: “Perfetto con dieci anni in meno”

Verosimile ipotizzare che la quadra, in un senso o nell’altro, non venga posticipata ancora a lungo. Ad ogni modo da un punto di vista mediatico la trattativa Bonucci-Roma, come prevedibile, sta letteralmente dividendo l’opinione pubblica.

Intervenuto ai microfoni di TV PLAY in onda su Twitch, sull’argomento si è speso anche Maurizio Pistocchi. Ecco quanto riferito: “Bonucci? Quando è andato via dalla sua comfort zone, ha sempre fatto male. Al Milan è stato un mezzo disastro. Capisco che la Roma sia alla ricerca di un calciatore esperto per approdare in Champions League. Se avesse 10 anni in meno, Bonucci sarebbe perfetto per la Roma”.