Calciomercato Roma, addio dopo sei mesi e scippo rossonero in Serie A

Sfuma un altro obiettivo per la difesa giallorossa. Pinto si dovrà rimettere sul mercato per accontentare Mourinho

Il nuovo anno si avvicina, è con lui anche la finestra invernale del calciomercato. La sessione di gennaio non poteva arrivare nel momento migliore per la Roma, o forse peggiore. Infatti i giallorossi sono alla disperata ricerca di difensori per dare a Mourinho quante più certezze possibili.

La situazione difensiva dei giallorossi fa emergere subito vari problemi, il primo a livello numerico. Smalling è indisponibile dagli inizi di settembre e ancora non si sa quanto ci vuole per il suo rientro, Kumbulla è out dalla scorsa stagione anche se dovrebbe tornare tra qualche settimana. A peggiorare la situazione c’era stato il ko di Llorente, ora recuperato da un paio di mesi, e le recenti notizie su Mancini che quantomeno avrebbe bisogno di riposo.

Per questo Pinto ha dovuto rimboccarsi le maniche già a fine dicembre per cercare di chiudere quanti più accordi possibili per dare a Mourinho qualche alternativa al reparto difensivo. Il colpo più vicino sembra essere quello di Bonucci, intenzionato a lasciare la Germania per ritornare in Italia con la proposta della Roma che sembra veramente calzare a pennello. Serviranno però altri innesti, anche se alcuni stanno saltando per un motivo o per l’altro.

Calciomercato Roma, sfuma l’obiettivo: i dettagli

Se Soyuncu ha scelto l’Arabia Saudita, la Fiorentina sembra aver optato per Theate superando proprio la concorrenza della Roma. Questo perché i viola, con la partenza del colombiano Mina, anche Italiano avrebbe richiesto supporto alla società con l’arrivo di un difensore centrale. Ma lo sprint della Fiorentina non è il solo e unico motivo per cui la Roma sembra essersi defilata per il belga del Rennnes. Infatti c’è anche una ragione economica ben definitiva e chiara.

La squadra francese rossonera, detentrice del cartellino dell’ex Bologna, non è affatto intenzionata a vendere il proprio difensore privandosene così facilmente. Inoltre, il Rennes fa leva su un fattore chiave ovvero la scadenza del contratto. Theate ha un accordo che lo lega ai rossoneri fino al 2027 dunque tra 4 anni. Motivo in più per cui il Rennes spara alto, oltre al fatto che ora come ora si trovano al decimo posto e il contributo di Theate è fondamentale per cercare di migliorarsi in Ligue 1 così come n Europa, dove il Rennes sfiderà proprio un’italiana ovvero il Milan. Insomma, Italia che è chiaramente nel destino del belga, ma i francesi faranno di tutto per blindarlo, almeno quest’anno.