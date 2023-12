Calciomercato Roma, colpo grosso a gennaio: ecco il vice Dybala

Il mercato invernale si avvicina e un prezioso diamante grezzo potrebbe unirsi alla collezione di José Mourinho

A pochi giorni dall’inizio del mercato invernale, i Friedkin si preparano a consegnare qualche regalo in ritardo a José Mourinho, per rinforzare una rosa inficiata dai numerosi infortuni.

Per farlo, Pinto e colleghi hanno posato gli occhi su un giovane talento dalle prospettive intriganti, che potrebbe ripopolare la fase offensiva giallorossa, sia in assenza di Dybala, che in coppia con quest’ultimo.

Un vice-Dybala in arrivo?

Stiamo parlando di un 19enne marocchino dalle caratteristiche particolarmente invitanti, che interessa a mezza Europa e che, nei prossimi anni, potrebbe sbocciare definitivamente. Il suo nome è Bilal El Khannouss. Classe 2004, El Khannouss è attualmente in forze al Genk, dove, al netto di numeri non particolarmente esaltanti, che corrispondono a 3 gol e 3 assist in 20 presenze, sta stupendo per la qualità delle giocate confezionate e l’importanza tecnico-tattica all’interno dell’economia della squadra belga. Secondo il portale marocchino Le360Sport, sulle tracce del centrocampista offensivo marocchino vi sono anche Atletico Madrid, Galatasaray, Benfica, Marsiglia e Lipsia. Concorrenti non di secondo piano, che starebbero drogando la valutazione del calciatore, attualmente a quota 35 milioni.

Fondamentale, in ottica di mercato, accelerare i tempi, a causa della convocazione di El Khannouss in Coppa d’Africa con il suo Marocco. Si sa, le coppe, se affrontate con vitalità e voglia di distinguersi, possono realmente far schizzare le valutazioni alle stelle, il che, per una società necessariamente parsimoniosa come la Roma, costringerebbe ad abbandonare il sogno. E’ vero, si tratta indubbiamente di una scommessa, ma le qualità sono evidenti e ricordano alla lontana, seppur destrorso e tendenzialmente impiegato al centro del campo, quelle di un certo Paulo Dybala. Difatti, le condizioni mediche a dir poco precarie, stanno costringendo il fuoriclasse argentino spesso in panchina o, addirittura, in tribuna. In tal senso, un vice-dybala appare piuttosto necessario, vista anche la plateale difficoltà che gli uomini di Mourinho compiono ogni qual volta la Joya è costretto fuori dal rettangolo verde.