Infortunio e lesione UFFICIALE: salta l’eventuale Derby di Coppa Italia

Un big della squadra di Maurizio Sarri, in caso di passaggio del turno della Roma, sarà assente nel possibile derby di Coppa Italia

Facendo tutti gli scongiuri del caso, visti anche i precedenti poco felici, a Roma già si parla del possibile derby di Coppa Italia. Infatti, ai quarti di finale di Coppa c’è già la Lazio, capace di estromettere agli ottavi il Genoa, che attende la vincente tra Roma e Cremonese.

La prima gara del 2024 rappresenta già un crocevia in questa stagione per i giallorossi che non dovranno assolutamente replicare lo scenario della scorsa annata, quando proprio la Cremonese eliminò la Roma ai quarti di finale di Coppa Italia. Stavolta si tratta degli ottavi, ma l’attesa è spasmodica in ottica turno successiva dove ad aspettare, come detto, c’è proprio la Roma.

Nel 2023 i derby non hanno regalato gioie ai tifosi giallorossi che non hanno nemmeno potuto esultare ad un gol della propria squadra: sconfitta per 1-0 a marzo e pareggio a reti bianche a novembre, L’ultima gioia risale al 2022 quando le reti di Abraham (doppietta) e Pellegrini risultarono decisive nel 3-0. Lontani ricordi che possono e devono tornare realtà già a metà gennaio.

Tegola Lazio, ecco il big che salta il possibile derby

Nel caso di derby ai quarti di Coppa Italia, la Lazio dovrà rinunciare ad un top del centrocampo per infortunio. Stiamo parlando di Luis Alberto: per lo spagnolo lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra accusata dopo la sfida contro l’Empoli. Sarri dunque, oltre a perdere Ciro Immobile, dovrà fare a meno anche di Luis Alberto. Due tegole non indifferenti per la Lazio, agli ottavi di Champions League ma in netta difficoltà in campionato con 24 punti, 4 in meno della Roma e con tre posizione di differenza.

Lo spagnolo ha un bel rapporto con il derby della Capitale avendone vinti 5 su 13, pareggiandone 4 e perdendone altrettanti. Tre invece le reti di Luis Alberto nella stracittadina: la prima nella gara del primo settembre 2019 su assist di Immobile per l’1-1 definitivo e gli altri due in un colpo solo vale a dire la doppietta nel 3-0 del 2021, senza dubbio la sua miglior prestazione in un derby in carriera. Quella gara si giocò tra l’altro ad inizio gennaio, stesso scenario seppur competizioni diversi di quello che potrà accadere se e solamente se la Roma supera indenne l’ostacolo Cremonese, ben lontana parente di quella che fu giustiziera una stagione fa, anche solo perché quella attuale è in Serie B mentre all’epoca militava nel massimo campionato italiano.